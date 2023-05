El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 22 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 22 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La buena noticia para ti es que lo mejor está por llegar a tu vida. Si no estuviste del todo bien, ese panorama cambiará este lunes, especialmente en materia amorosa. Te llegará una nueva oportunidad de enamorarte.

TAURO

Se abrirán las posibilidades de que hagas algún trámite para cambiar artículos o pertenencias. Además, esta semana te tomarás el tiempo para arreglar ciertos documentos que no tenías en orden y que necesitarás próximamente.

GÉMINIS

Recordarás con nostalgia a una persona que fue muy importante para ti, pero que decidió marcharse de tu vida. Quédate con lo mejor y no te estanques en esos pensamientos de tristeza, sobre todo si él o ella no pretenden volver.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

La recomendación para este lunes es que no te preocupes ni te presiones por cosas que no existen ni por situaciones que todavía no sabes si ocurrirán. Aplica el mismo consejo que les das a tus allegados sobre vivir el presente.

LEO

Tienes que aprender a mesurar tu carácter porque, en ocasiones, sueles lastimar los sentimientos de los que te rodean. Siempre mantén tu esencia y no cambies por nadie, pero puedes calmarte un poco cuando sea necesario.

VIRGO

Los astros te dicen que se requiere que inicies a la brevedad un período de cambios en todos los sentidos. Con lo primero que debes comenzar es con no dejarte manipular por nadie y siempre ser determinante con tus decisiones.

LIBRA

El día de hoy te darás cuenta de que enfrentar tu pasado ya no es algo triste para ti, dado que está totalmente superado. Eso te ayudará a avanzar y a no detenerte por nada ni nadie. Sigue tu camino sin mirar el de otros.

ESCORPIÓN

Se aproximan cambios de suma importancia para ti, entre ellos algunas oportunidades profesionales para que finalmente cambies de trabajo. Respecto a tu economía, también se prevé la llegada de más ganancias.

SAGITARIO

Te sentirás un poco solo o sola esta semana, pero eso te servirá para valorar a tus seres queridos y decirles cuánto los quieres cuando los tengas en frente. No olvides que la gente que te quiere siempre estará ahí.

CAPRICORNIO

Se impone que comiences a trabajar en tus objetivos y en el cumplimiento de tus sueños. No puedes basarte en lo negativo que dicen los demás sobre tus metas. Ten por seguro que si tú te lo propones lo lograrás.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Es hora de que te pongas las cosas en claro a ti mismo y fijes un rumbo a seguir. No puedes posponer lo que ya es evidente, como un amor que tocó tu puerta y tú todavía lo tienes en espera. Déjate llevar sin limitaciones.

PISCIS

Es preciso que te des la oportunidad de cerrar ciclos del pasado y olvidar todo lo que no pudo ser. La finalidad es que aproveches lo que sí tienes en el presente y te enfoques en lo que puedes llegar a conseguir para el futuro.

LA NACION