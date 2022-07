El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 25 de julio

Nana Calistar llegó este lunes 25 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en las relaciones humanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Pon mucha atención a las señales que recibirás por parte de los astros el día de hoy porque serán de vital importancia para algunas decisiones que vas a tomar. Conoces tus defectos y lo más importante es que quieras cambiarlos.

TAURO

Tu falta de confianza en invertir no te dejará nada bueno. Deja atrás todas las ataduras y confía más en lo que vas a hacer. También enfócate en lo que realmente te hará feliz, pon los pies en la tierra y deja de complacer a otros.

GÉMINIS

No te importará el daño que puedas causar el día de hoy, porque finalmente te colmaron la paciencia y arremeterás contra todos los que se metieron en tu vida en el pasado. Está bien defenderse de quien un día te hizo daño.

Horóscopo de hoy por Nana Calistar

CÁNCER

La vida te brindará una oportunidad que no debes desaprovechar. Padeciste carencias de todo tipo en los últimos meses, pero los astros te dicen que eso se acabó. Podrías sufrir una decepción amorosa si no prendes tus alertas.

LEO

Enfrenta todos los retos que la vida te ponga en frente, sin importar si te equivocas. Eres muy desconfiado, sobre todo en ti mismo, por lo que hoy sería un buen día para dar ese paso y animarte a hacer esos proyectos que deseas.

VIRGO

Llegó el momento de revivir la llama que existía entre tú y tu pareja porque el aburrimiento dentro de una relación no lleva a nada bueno. La rutina es el peor enemigo. Hoy no hagas caso a todo lo negativo que dicen otros sobre ti.

LIBRA

Se cancelará un proyecto que ya veías en tu mesa por algunos malentendidos con varios de los involucrados. No te preocupes, llegarán nuevas oportunidades. Extrañarás a una persona que ya no está a tu lado.

ESCORPIÓN

Los sueños se cumplen, solo debes tener fe y luchar por ellos. No finjas amor por quien no lo sientes porque a la larga podría ser peor. Las personas que vale la pena mantener en tu vida, son las que te dejan el corazón acelerado.

SAGITARIO

Un familiar se enfermará, pero todo saldrá bien. Existe la posibilidad de viajar en los próximos días o por lo menos te llegará la invitación. También recibirás una llamada que te cambiará el día, pero debes dejar la flojera.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que este lunes tomes aquella oportunidad que te llegará de sorpresa porque no volverá a presentarse. Es momento de que inicies el proyecto que tanto piensas, los tiempos del Universo son perfectos.

Horóscopo de Nana Calistar para hoy

ACUARIO

Hay alguien que te jugó chueco, pero llegó el día en que se descubra por completo todo lo que te hizo. Planearás un viaje con esa persona especial que podría darse muy pronto. Relájate y desconéctate del trabajo cuando sea necesario.

PISCIS

Identificarás con facilidad a las amistades falsas, pero lo único que debes hacer es alejarte y dejar de lidiar con ellas. No permitas que otras personas te quiten la tranquilidad que has obtenido, sigue en lo tuyo y no mires atrás.