El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 6 de febrero

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 6 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tendrás probabilidades de mejorar en tu área de trabajo, puede ser que comiences a dar mejores resultados de los esperados o que cambies de puesto. También atraerás la posibilidad de cambiar de empleo.

Tauro

La recomendación para el día de hoy es que no esperes mucho de las personas que ya te demostraron que te pueden fallar en cualquier momento. Recibirás una noticia que te cambiará completamente el día y que te obligará a tomar decisiones apresuradas.

Géminis

Eres la única persona capaz de hacerse feliz, con sus decisiones y acciones. Nunca dejes este aspecto de tu vida en manos de otras personas. Si algo no te gusta, elimínalo de tu entorno y haz más de eso que te hace sentir bien.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Se aproximan algunos cambios a tu vida que podrían dañarte si no te encuentras preparado. Tienes que alejarte de lo negativo antes de que cosas nuevas se presenten a tu alrededor. Si algo no te funciona, cámbialo.

Leo

Date la oportunidad de conocer personas nuevas y no sufrir solo por una. Si ese ser querido quiso alejarse es porque no te ve tan necesario para su felicidad. Así que es momento de que tú hagas lo mismo. Lo que tiene que ser, será.

Virgo

Comenzarás a desarrollar sentimientos por alguien que recién conociste. Lejos de asustarte, tienes que dejarte llevar por la nueva emoción. Por otro lado, te ofrecerán un nuevo trabajo que te dará mejores ingresos económicos.

Libra

Un grupo de personas comenzará a hablar mal sobre ti con el objetivo de dañarte. Sin embargo, sabrás de quiénes se trata para que pongas un alto. Conocerás nuevas amistades a través de una red social y serán duraderas.

Escorpión

Que una persona no haya logrado algo no significa que tú tampoco puedas. Está bien tomar como ejemplo a otros, pero solo en los aspectos positivos. Eres capaz de hacer lo que te propongas, recuerda que el cielo es el límite.

Sagitario

Alguien querrá verte la cara el día de hoy, pero tu carácter y tu intuición te ayudarán a descubrirlo antes de que suceda. En cuestiones amorosas, se impone que le dediques más tiempo a tu pareja en lugar de trabajar por tiempos prolongados.

Capricornio

Lo económico no andará del todo bien, ya que podrías perder dinero relacionado con un proyecto o alguna situación saldrá mal en tu trabajo. Lo único que tienes que hacer es pensar en nuevas soluciones y no complicarte innecesariamente.

Acuario

Es hora de que aprendas de los errores que cometiste en el pasado para no volver a caer en lo mismo. No te permitas estar mal por una persona y tampoco te obsesiones con ella si el sentimiento no es recíproco.

Piscis

Una persona que quieres mucho podría traicionarte, por lo que es necesario que cuides tus pasos y que no reveles información privada a todo el mundo. No obstante, también tendrás noticias buenas, como la llegada de nuevos amores.

LA NACION