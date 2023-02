El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 6 de febrero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 6 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La abundancia te rodeará y el tema económico estará mejor que nunca. El dinero llegará a ti con facilidad porque ya sabes por cuál camino ir, ahora la buena suerte estará de tu lado y dejarás atrás la escasez con la que vivías.

Números de suerte: 5, 13, 33.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Lo más importante para este inicio de semana es que elimines de tu interior todos los sentimientos negativos que te atrasan. La ira, los rencores y pretenciones de venganza solo te harán retrasarte en el cumplimiento de tus objetivos.

Números de suerte: 16, 43, 29.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que estás en la mejor etapa para intentar cosas nuevas. Siempre es bueno emprender nuevas aventuras y el día de hoy la energía planetaria estará de tu lado para que lo hagas. Es tu momento.

Números de suerte: 5, 24, 2.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Hay buenas noticias en el tema amoroso. Si tienes pareja, ambos comenzarán a trabajar en sus metas en conjunto. Si te encuentras soltero, conocerás a alguien que te dará esa estabilidad que necesitas y que te mereces.

Números de suerte: 39, 14, 7.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este lunes es que no discutas con personas que no valen la pena. Recuerda que todos piensan diferente y que intentar cambiar la mentalidad de alguien es imposible. No malgastes tu energía en eso.

Números de suerte: 21, 15, 10.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás algunos desacuerdos con tu pareja, pero todos servirán para hacer un lazo más fuerte entre los dos. Las discusiones los ayudarán a crecer y los malos momentos que había quedarán en el pasado. Los celos y las dudas desaparecerán.

Números de suerte: 43, 19, 11.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Una persona intentará presionarte para que tomes una decisión, pero no debes dejarte manipular. Tienes que expresar lo que sientes y ponerle límites. Por otro lado, tendrás nuevas oportunidades para destacarte en tu trabajo.

Números de suerte: 12, 36, 4.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Todos los aspectos legales están bien proyectados para ti. Tendrás éxito en cualquier trámite que hagas, así que no debes preocuparte. Disfruta de las cosas buenas que te da la vida y haz más de eso que te llena de felicidad.

Números de suerte: 9, 10, 34.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se impone que le des a tu cuerpo un respiro de todo lo que le hace daño. Puedes retomar un régimen alimenticio y hacer ejercicio. Tu salud está de por medio y debes comenzar a hacer algo por ella, después será tarde.

Números de suerte: 8, 41, 26.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los planetas te iluminarán para que sepas qué camino tomar y encontrar la luz de la abundancia. Tu trabajo y estudios estarán mejor que nunca, triunfarás de una manera inimaginable. Ahora sabrás valorar tus talentos, y otros lo harán también.

Números de suerte: 3, 28, 16.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

El pasado debe quedarse donde está, llegó la hora de que dejes atrás las depresiones, los miedos e inseguridades que te atormentan. No necesitas drama en tu vida, es tu momento de ser feliz. Enfócate en lo positivo.

Números de suerte: 50, 4, 31.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Debes mantener el control de tu vida. A pesar de que haya caos alrededor, la tolerancia y paciencia tienen que ser tus mejores aliadas. Tu familia requerirá de tu atención por algunas problemáticas, pero mantén la calma.

Números de suerte: 44, 18, 32.

Horóscopo de Piscis

