El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 13 de junio

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 13 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No permitas que alguien trate de detenerte en el cumplimiento de tus metas. Tus sueños no son de nadie más, por lo que eres el único que puede decidir hacia dónde ir. Te darás cuenta de que hay gente que no quiere verte crecer.

TAURO

Se prevé que experimentes varios cambios de ánimo, por lo que debes aprender a controlarte un poco más para no estallar y no lastimar a los que te rodean. No desquites tus enojos y no cometas errores de los que podrías arrepentirte.

GÉMINIS

Hoy tomarás una decisión que no estará muy bien justificada. Piénsalo dos veces antes de hacerlo porque ya no habrá vuelta atrás. Respecto al amor, tendrás oportunidades de conseguir pareja o de conocer a alguien nuevo.

CÁNCER

La recomendación para ahora es que busques a esa amistad con la que no terminaste muy bien. Deja el orgullo y el rencor a un lado, eso no te servirá de nada. No necesariamente deben volver a ser amigos, sino solo cerrar el ciclo.

LEO

Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por dos personas al mismo tiempo, lo que terminará confundiéndote. Trata de descubrir en tu interior qué es lo que realmente buscas o necesitas en tu vida. Ahí está la clave.

VIRGO

No puedes caerle bien a todo el mundo, incluidas tus amistades. Como en todas las relaciones humanas, siempre habrá momentos en los que tus amigos no te agraden del todo y tú a ellos. Pero eso no significa que deban separarse.

LIBRA

Los astros te dicen que seas más perceptivo de las energías y te alejes de quien te emane puras cosas negativas. Por otro lado, cometerás varios errores por haber puesto tu orgullo por encima de todo, trata de arreglarlo.

ESCORPIO

Si no sientes nada por esa persona que sí está enamorada de ti, díselo. No es justo que ilusiones a alguien con quien no planeas un futuro. Recuerda que, si lo haces, el karma te llegará en niveles multiplicados y no te gustará.

SAGITARIO

Saldrá a la luz una verdad que se mantenía oculta hasta ahora. No podrás hacer nada para evitarlo, así que mejor prepara lo que vas a decir cuando todos lo sepan. No te gustarán las opiniones de todos, pero debes aguantarlas.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con los chismes que te llegarán el día de hoy, no te dejes llevar por lo que escuchas sin antes comprobar que sea cierto. Tampoco permitas que eso afecte en tu estado de ánimo porque tu humor podría enfadar a muchos.

ACUARIO

Sueles caer mucho en las provocaciones de la gente que no comprende tu actuar ni acepta tus decisiones, pero eso debe terminar. Ahora eres tú quien tiene que decidir sobre su vida y no prestar atención a los comentarios.

PISCIS

Es muy probable que conozcas a alguien que promete convertirse en tu gran amor. Será a través de una amistad y pasarás con él o ella momentos de calidad. En cuanto a tu familia, se estima que una pareja termine.

