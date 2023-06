El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 13 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 13 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Debes aprender que para las relaciones humanas no hay una fórmula secreta ni algo establecido. Cada relación es diferente y se sobrelleva de acuerdo con las capacidades sociales de cada uno de los involucrados.

TAURO

La recomendación para este martes es que evites hacerle reclamos injustificados a tu pareja, dado que solo provienen de tu imaginación. No sucede nada de lo que debas preocuparte, así que relájate y no causes problemas.

GÉMINIS

Los astros te dicen que nunca dejes ninguna decisión importante en manos de terceros. Eres el único que debe tomar las riendas de su vida y eres quien sabe qué es lo mejor. Está bien aceptar consejos, pero que estos no intervengan en tu opinión.

CÁNCER

Las relaciones se construyen y eso implica que debes decirle a tu pareja lo que quieres o lo que necesitas. Él o ella no puede adivinar qué es lo que sientes si tú no se lo dices. Tampoco se trata de rogar por atención, pero sí de ser claro.

LEO

Es de sabios cambiar de opinión y aprender a dar un paso atrás cuando sea necesario. Probablemente tendrás que hacerlo el día de hoy con un tema del que ya no estás muy seguro. No te preocupes, es parte de crecer.

VIRGO

No te preocupes si crees que tu relación se volvió monótona, siempre hay solución. A veces en el amor hay que pasar por períodos de calma o aburridos, y eso no significa que hayan retrocedido o que ya no se amen.

LIBRA

Si viste un modelo de negocio que te gustó, no dudes en imitarlo. No te sientas mal por creer que estás copiándolo, porque no es así. En esta vida no hay nada único, sobre todo si se trata de algún producto, atrévete.

ESCORPIO

Sientes que eres una persona misteriosa y que la gente te quiere por eso, pero no es así. Al contrario, le generas dudas a tu pareja porque piensa que ocultas cosas. Así que trata de ser un poco más transparente.

SAGITARIO

Será un martes de muchos triunfos en varios aspectos de tu vida. Te sentirás rodeado de mucha gente que te quiere, y también resolverás algunos problemas que tenías atorados. Si necesitas apoyo, no dudes en pedirlo.

CAPRICORNIO

Los planetas te instan a seguir los consejos que recibas hoy, en especial si provienen de una persona experimentada. Sin embargo, toma en cuenta que eso no es lo único necesario para llegar a la cumbre, también debes esforzarte.

ACUARIO

No hagas apuestas hoy porque el resultado no saldrá a tu favor, o al menos no es muy probable. Conserva tu dinero y espera a que el panorama cambie y esté un poco más de tu lado. O inviértelo en algo que no sea de azar.

PISCIS

Deja de sentirte amenazado por otras personas y, en lugar de verlas como tus enemigas, hazlas tus aliadas. Tener gente en contra de ti no te ayudará en nada, en cambio, si mantienes cerca a quienes pueden ser tus rivales, te servirá mucho.

