El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 18 de octubre

escuchar

Nana Calistar llegó este martes 18 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproxima un embarazo en tu familia y este martes sabrás de quién se trata. Además, serás de los primeros en enterarte. Recibirás mejoras laborales, pero debes darte a notar y hablar acerca de tus talentos.

TAURO

Tendrás la posibilidad de cambiar de trabajo o mejorar tu situación económica. También llegarán a tu vida personas con las que podrías entablar una amistad o incluso un romance. Eso tú lo decidirás cuando llegue el momento.

GÉMINIS

No esperes nada de nadie. Tener expectativas de las personas te hace sufrir, porque hasta tú sabes que no te darán lo que tu mente imagina. Es mejor hablar acerca de tus necesidades con la gente y no esperar que adivinen.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Si no cambias de domicilio, saldrás de viaje esta semana. Cualquiera de las dos opciones te liberará y te hará sentir mejor. Por otro lado, no permitas que te entrometan en situaciones incómodas solo por defender a una amistad.

LEO

Se aproximan cambios bastante buenos en cuestión del dinero. Debes aprovechar cualquier situación que te catapulte al éxito. También busca la manera de cumplir el sueño que tanto deseas. Estás en la mejor etapa de hacerlo.

VIRGO

Es momento de poner atención a los gastos extra que haces, porque podrías derrochar más de lo que tienes. Si tienes una pareja ten cuidado con los celos que habrá entre ustedes, porque será una situación bastante incómoda.

LIBRA

Se aproxima un viaje o salida cerca de la ciudad en la que vives. Te relajarás y pasarás tiempo de calidad con tus seres queridos. También será un día para tomar una decisión importante y saber hacia donde te diriges.

ESCORPIÓN

Trata de no confundirte con los sentimientos que tienes hacia alguien. Déjale muy claro qué es lo que quieres y lo que esperas de esa relación. No exijas más de la cuenta, pero tampoco dejes que lo hagan contigo.

SAGITARIO

Este martes podrías ser víctima de tus propias palabras, así que cuida muy bien lo que dirás antes de hablar. Podrías cometer errores y no cumplir promesas que un día hiciste, todo por comprometerte en un tema que no dominas.

CAPRICORNIO

Es hora de aprender acerca del pasado. Los errores que tuviste ya quedaron ahí y puedes confiar en darle una nueva oportunidad a la vida para que te sorprenda. Se aproximan oportunidades de todo tipo y tienes que estar listo para decir que sí.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

No permites que la rutina dañe tu relación porque una vez que se llega a ese momento no hay vuelta atrás. Tienes que prender tus alertas y poner fina atención en todo lo que deseas cambiar. Esto solo si deseas recuperar a tu pareja.

PISCIS

Tendrás la oportunidad de involucrarte con amores de una noche, pero la recomendación de los astros es guardarte y no aceptar ninguna invitación. Tienes mucho que perder y sobre todo, podrías lastimar a alguien que te quiere.

LA NACION