El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 2 de agosto

Nana Calistar llegó este martes 2 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia económica. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Quizá lo que te sucede en las noches sea una cuestión de actitud de tu parte. Así que decídete a alejarte de todas las personas que no te aportan nada positivo y que, por el contrario, te generan malestares emocionales.

Tauro

Comenzarás a desarrollar cierto interés o atracción por alguno de tus amigos. Los astros te dicen que tengas cuidado de cometer errores y de lastimar a alguien que no lo merece.

Géminis

Tu carácter en ocasiones es demasiado imponente, lo cual funciona para situaciones difíciles, pero no para utilizarlo en contra de tus seres queridos porque puedes llegar a lastimar. No bajes la guardia en cuestiones amorosas.

Horóscopo de Nana Calistar

Cáncer

Las personas suelen tener varias facetas, así que no te dejes guiar por lo primero que ves en ellas. Observa muy bien los sentimientos de quienes te rodean. Que el pasado no interfiera en tu presente y mucho menos en tu futuro.

Leo

Una amistad que estaba lejos te hará sentir muy bien con sus consejos, a pesar de estar a la distancia te demostrará su cariño. Una familia también te dejará saber que eres importante para ella. Te invitarán a salir de viaje.

Virgo

No confíes en nadie porque hay personas que todos los días se acercan a ti con el objetivo de obtener algún beneficio. Habrá probabilidades de que cambies de celular por uno más nuevo. No tengas deudas, paga todo lo pendiente.

Libra

Uno de tus amigos comenzará a fastidiarte con tantos consejos que te pide acerca de sus tristezas y tú ya no estás dispuesto a ser el terapeuta de nadie. Trata de darle tu opinión, pero no te entrometas mucho para no salir perjudicado.

Escorpión

Los golpes y caídas estarán a la orden del día, así que cuídate mucho para no resultar herido. Se presentarán cambios de última hora en varios aspectos que podrían llevarte a perder dinero, por lo que debes estar alerta.

Sagitario

Date la oportunidad de cerrar los ciclos del pasado y olvidarte de todo lo que no te deja avanzar. Si alguien te traicionó, únicamente termina el contacto con esa persona, pero no permitas que todavía te dañe en el presente.

Capricornio

Tienes dos amistades muy conflictivas, las cuales podrían meterte en problemas este martes debido a los conflictos en que siempre están involucradas. La vida te pondrá a prueba para que aprendas a valorar a tus seres queridos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

Acuario

Los amigos de tu pareja suelen ser una gran influencia para él o ella al momento de tomar decisiones. Cuídate mucho de eso porque de lo contrario podrían lograr ponerlo en tu contra. Cuida tu cuerpo con una rutina de ejercicio.

Piscis

La cuestión económica no andará de la mejor manera para ti, pero todo se solucionará pronto así que no hay nada de que preocuparse. Recibirás un dinero extra que te ayudará a salir un poco de los compromisos que tenías.