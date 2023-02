El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 21 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 21 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tendrás noticias de una persona que formaba parte de tu vida y te darán ganas de solucionar los problemas con ella. Si crees que eso es lo mejor para ti, hazlo. Se aproximan también cambios en otros aspectos de tu entorno.

TAURO

Los astros te dicen que a veces tienes que vivir más lento y no siempre intentar ir de prisa. Podrías pasar por situaciones difíciles si no aprendes a relajarte. Un accidente se originaría, así que ve más despacio y evita una catástrofe.

GÉMINIS

Llegó la hora de que pongas los pies sobre la tierra y dejes de vivir de ilusiones. La vida es lo que tienes en frente y no lo que imaginas. Si quieres conseguir tus objetivos y materializar lo que imaginas, debes trabajar arduamente.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Se aproxima la llegada de nuevos amores a tu vida. Finalmente encontrarás la felicidad y pasarás momentos bonitos. Solo debes tener bien claro lo que quieres para ti, así evitarás cometer errores y lastimar a las personas.

LEO

Llegará a ti la oportunidad de formar una nueva relación amorosa, sin embargo, tienes que ser más selectivo con la gente que quieres que esté a tu lado. De lo contrario, podrías cometer los mismos errores que en el pasado.

VIRGO

Los astros te dicen que hoy te enfrentarás a situaciones de tensión en tu trabajo. Algunos compañeros harán comentarios que no tomarás nada bien, pero es recomendable que les des por su lado e intentes que no te afecte.

LIBRA

La vida te dará una sorpresa, pero debes poner mucha atención para darte cuenta de ella porque sueles ser una persona un tanto distraída. Por otro lado, estarás a prueba sobre cómo debes actuar ante los obstáculos para poder cumplir tus metas.

ESCORPIÓN

Te volviste un poco frío con tu pareja y eso la hecho sentir que ya no la quieres en tu vida. Si no es así, díselo. Ten por seguro que la incertidumbre con la que vive es más fuerte que cualquier cosa. No pospongas nada que tenga que hacer.

SAGITARIO

Es probable que en próximos días te llegue la oportunidad de cambiar de trabajo o de ascender de puesto. En ese sentido, tu economía se verá mejorada. Respecto a las relaciones personales, te irás de viaje con alguien que te gusta.

CAPRICORNIO

Se impone que cuides tus actitudes con la gente que quieres, ya que tu mal humor a veces puede lastimar a la gente. Eres muy hiriente cuando estás de malas y las personas tienen el derecho de no querer aguantarte.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Los planetas te exhortan a relajarte un poco más y dejar que las noticias lleguen por sí solas. Así te sorprenderás más cuando estén en tu puerta. Por otro lado, tu relación de pareja mejorará cuando dejen de complicarse por situaciones sin importancia.

PISCIS

Un familiar podría presentar problemas de salud en los próximos días y necesitará de tu apoyo. No permitas que las personas que te rodean te hagan sentir menos de lo que eres. Si es así, aléjate inmediatamente de ellas.

LA NACION