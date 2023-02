El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 21 de febrero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 21 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La vida te pondrá a prueba este martes y tendrás que demostrar que has aprendido bien cómo lidiar con personas difíciles. Por otro lado, entrarás en una buena racha en cuestiones del amor. Conocerás a alguien y tendrás excelentes momentos a su lado.

Números de suerte: 2, 8, 50.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para este martes es que trates de crear un nuevo mecanismo que te ayude a llevar de mejor manera tus ingresos. Ten por seguro que tu vida cambiará cuando arregles ese aspecto, ya que es el que más te causa estrés.

Números de suerte: 18, 6, 20.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que tienes que ahorrar y comenzar a cuidar tu dinero, ya que nunca sabes cuándo podrás necesitarlo. Además, es una buena manera de atraer la energía positiva. Así que compra solo lo que necesitas y lo demás inviértelo.

Números de suerte: 7, 23, 42.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tienes que adaptarte a todo lo que ocurre en tu vida, los cambios buenos llegan cuando eres más flexible. Las cosas no siempre pueden ser como tú las quieres, por lo que en ocasiones también debes ceder con cosas que no te gustan.

Números de suerte: 15, 30, 6.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Harás algunos amigos en los próximos días porque tendrás un sin fin de reuniones sociales. Sin embargo, solo serán amistades banales y que estarán para ti mientras se trate de fiesta. Por lo tanto, no podrás contar con ellas en los momentos difíciles.

Números de suerte: 13, 29, 31.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que escuches los consejos que las personas que están a tu alrededor pueden darte. No lo sabes todo y tampoco lo has vivido todo, así que a veces es bueno considerar las opiniones de los demás. Es mejor contar con una red de apoyo.

Números de suerte: 23, 49, 8.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Las proyecciones para ti incluyen algunos viajes tanto por mar como por tierra, por lo que las buenas experiencias no faltarán. También mejorarán un poco tus relaciones personales, así como la situación en tu trabajo.

Números de suerte: 12, 10, 27.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Nunca debes intentar explicarle tus acciones y decisiones a alguien que parece no comprenderlas. Es tu vida y tienes el derecho de vivirla como quieras. Por otro lado, la perseverancia será tu mejor aliada para cumplir tus metas.

Números de suerte: 7, 20, 1.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tendrás tantas obligaciones que cumplir que en un momento pensarás que nunca van a desaparecer. No obstante, solo debes darle prioridad a lo que más te importe a ti. No te enfoques en lo que otros quieren que hagas, no puedes complacer a todos.

Números de suerte: 16, 5, 4.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

La recomendación para el día de hoy es que utilices tu palabra y todos los otros talentos que tienes para persuadir a la gente y conseguir tus objetivos. Tendrás todas las de ganar, según los astros. La buena energía y voluntad que tienes te ayudarán.

Números de suerte: 11, 5, 14.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los planetas te exhortan a dejar de lado lo que los demás dicen sobre ti, ya que si no lo haces su opinión podría influir en la tuya. Por eso, lo mejor es que comiences a rodearte de personas que te hagan vivir buenos momentos y cuya manera de pensar sea positiva.

Números de suerte: 10, 35, 3.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es hora de que cambies esas actitudes y pensamientos fatalistas que tienes, solo así podrás darle entrada a todo lo bueno que está por llegar. Si te propones comenzar un nuevo capítulo en tu vida, ten por seguro que así será.

Números de suerte: 8, 4, 18.

Horóscopo de Piscis

LA NACION