El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 23 de mayo

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 23 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te relacionarás con personas que prometen todo y al final no dan nada. Pero no te preocupes, eso te quedará como enseñanza para aprender a identificar a ese tipo de gente. No vuelvas a creerles ni a entregarles tu confianza.

TAURO

La recomendación de los planetas para este martes es que seas un poco más humilde, pero que tampoco te dejes pisotear por nadie. No pretendas ser alguien que no eres, mucho menos si es para darle gusto a alguien.

GÉMINIS

Se impone que confíes más en tu sexto sentido y en lo que te dice tu instinto. Muchas veces no le prestas atención y es cuando te suceden cosas que no querías. Por otro lado, te llegará dinero inesperado y comenzarás a acomodarte en materia económica.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy

CÁNCER

El tema amoroso está bien proyectado para ti. Si tienes pareja, es probable que atraviesen por una jornada muy romántica. Si no tienes, llamarás la atención de toda la gente que esté en los lugares en los que te presentes y ahí podrás conocer a alguien.

LEO

Tienes que aprender a identificar cuando las personas te dan un buen consejo o cuando solo quieren manipularte. Hay quienes realmente se preocupan por ti y quienes solo desean que hagas lo que ellos dicen.

VIRGO

Los astros te dicen que no es momento de traicionar a tu pareja porque lo pagarías con creces. Si en algún momento has pensado en serle infiel o incluso reemplazarla con alguien, piénsalo dos veces, ella ha dado todo por ti.

LIBRA

Harás un descubrimiento que te pondrá de mal humor y que te hará desconfiar de mucha gente. No te dejes convencer de lo contrario, tú sabes lo que viste y debes mantenerte firme ante ese pensamiento. Confía en ti.

ESCORPIÓN

Te enterarás de una noticia familiar no muy agradable y también de la ruptura en la relación de una de tus amistades. Trata de darle fuerzas a quienes lo necesiten, ya que después podrías ser tú quien lo requiera.

SAGITARIO

Por mucho tiempo has deseado tener a tu lado a una persona que solo existe en tus sueños. Si quieres que realmente llegue a tu vida tienes que socializar un poco más y darte la oportunidad de conocer nueva gente.

CAPRICORNIO

Eres de los signos que hablan mal de sí mismos con el único objetivo de que los demás les hagan halagos. Sin embargo, eso debe terminar, dado que has fastidiado a los que te rodean y pueden llegar a un punto máximo en el que no te soportarán.

ACUARIO

Es preciso que dejes de preocuparte por los problemas de los que te rodean, deja que cada quien los resuelva. A veces intentas arreglar situaciones que no te corresponden y eso te desgasta mucho. Piensa un poco más en ti, no te precipites.

PISCIS

Será una semana tranquila, en especial porque finalmente soltarás las ataduras y te preocuparás exclusivamente por el presente. En cuestiones del amor, hay posibilidades de que inicies una relación sentimental.

