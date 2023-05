El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 23 de mayo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 23 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Conocerás a nuevas personas y todas te darán una lección que se te quedará grabada para toda la vida. También comenzarás a reencontrarte y recuperarás tu esencia, esa que habías perdido al relacionarte con gente errónea.

Números de suerte: 17, 4, 16.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Lo más importante para ti será pasarla bien y ser libre, por lo que los compromisos de todo tipo no estarán en tu lista de prioridades. Solo trata de ir con cautela, sin prisa y no juegues con los sentimientos de las personas.

Números de suerte: 31, 29, 8.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La recomendación del día de hoy es que no le prestes atención a los detalles que roban tiempo y energía. Déjalos pasar y solo aléjate de quienes siempre tengan esas actitudes que te molestan. Sé más paciente.

Números de suerte: 7, 14, 20.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Como por arte de magia, todos los traumas, manías y obsesiones que tenías desaparecerán de tu mente. Ahora tendrás la tranquilidad que te mereces y eso te ayudará a disfrutar de las cosas buenas que se aproximan.

Números de suerte: 24, 11, 13.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que priorices relacionarte con personas que compartan tus intereses y con quienes te lleves bien. De esa manera disfrutarás todo lo que hagas con tu círculo social, dado que no habrá nadie que te moleste.

Números de suerte: 16, 7, 14.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

En los últimos días, has tenido muchas ocupaciones y has estado de un lado a otro. Necesitas urgentemente un descanso, pero a veces no lo quieres aceptar. Trata de organizarte mejor para que no se requiera que estés todo el tiempo en acción.

Números de suerte: 44, 9, 5.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es momento de que lleves a cabo tus proyectos, dado que la energía planetaria está de tu lado. No tengas miedo de mostrar tus ideas, a algunos no les parecerán correctas, pero tú debes dejarte guiar por tu intuición en los negocios.

Números de suerte: 51, 18, 30.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es una excelente temporada para echar a andar tu imaginación, ya que de ahí nacerán algunas ideas que seguro serán exitosas si las pones en práctica. Al menos haz el intento, nunca sabrás qué sucede si no lo intentas.

Números de suerte: 35, 15, 3.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Este martes lo más importante para ti será tu hogar y tu familia. Querrás estar a un lado de tus seres queridos en todo momento y buscarás su apoyo en caso de que lo necesites. Te sentirás seguro cuando estés con ellos.

Números de suerte: 42, 37, 21.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se impone que reorganices tu vida y aclares todo lo que está a la deriva. Tienes que resolver los asuntos que tienes pendientes, especialmente ahora que el Cosmos te beneficiará y te ayudará a que todo salga bien.

Números de suerte: 17, 46, 20.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Prepárate porque estás a punto de entrar en una época de cambios y todos serán positivos para ti. Solo debes mejorar tu confianza tanto en ti mismo como en los demás para que puedas darle paso a nuevas oportunidades.

Números de suerte: 32, 42, 10.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

En tu empleo, los directivos comenzarán a notar los esfuerzos extra que haces. Reconocerán tu trabajo y hasta te recompensarán con alguna propuesta de ascenderte. El dinero te llegará a manos llenas muy pronto.

Números de suerte: 23, 5, 25.

