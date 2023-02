El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 28 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 28 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Una de tus amistades podría contarte que está embarazada. También recibirás algunas propuestas de trabajo, pero todas tienen fecha de vencimiento. Por otro lado, se impone que te alejes de los malos hábitos de la gente que te rodea.

TAURO

La recomendación para este martes es que cuides un poco más cómo te relacionas con otras personas porque algunas podrían tener malas intenciones contigo. Tienes que encender tus alertas y no contarle tu información privada a cualquiera.

GÉMINIS

Los astros te dicen que tendrás algunos cambios de humor abruptos, por lo que debes tranquilizarte lo más que puedas. Deja de lado el estrés, ten por seguro que todo lo que deseas llegará pronto, solo debes esforzarte por ello.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Se aproxima una gran carga de estrés, lo que te hará tener algunos pensamientos negativos. Sin embargo, no debes desanimarte, si algo no funcionó puedes intentarlo de nuevo. Por otro lado, hay posibilidades de iniciar una nueva relación.

LEO

Todas las relaciones deben ser recíprocas. Si en algún momento recibes más de tu pareja o tú le das más a ella, es momento de hablar o de dejar las cosas por la paz. Llegará a tu entorno un amor prohibido, pero es mejor que no te compliques la existencia.

VIRGO

Alguien de tu pasado regresará a tu vida, pero lo más recomendable es que no te dejes llevar por él o ella nuevamente. Deja que siga su curso y no te precipites. Ten cuidado con los dolores de piernas porque estarán a la orden del día para los de tu signo.

LIBRA

Sueles culparte por los errores que tienen los demás, pero es algo que no te corresponde. Es momento de que dejes de adjudicarte culpas que no son tuyas. Mejor busca la manera de canalizar toda esa energía para que se vuelva positiva.

ESCORPIÓN

La vida te pondrá pruebas muy grandes, pero nada que tú no puedas cumplir. Eso sí, a partir de ahí tomarás decisiones más importantes para tu vida. Sé optimista y mantente fuerte para que salgas triunfante de cualquier situación.

SAGITARIO

La falta de amor propio podría llevarte a cometer algunos errores. Es hora de que te tomes a ti como prioridad y que no permitas que cualquier persona te lastime. Este martes tendrás una oportunidad de demostrártelo.

CAPRICORNIO

Se aproximan días de mucho trabajo y de jornadas extenuantes. No obstante, lejos de tomarlo como algo negativo y cansador, le encontrarás un objetivo más grande: recuperar la paz interior que tenías. Además, comenzarás a planear un viaje.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Llegará a tu familia una nueva compra o la oportunidad de vender algo. Por otro lado, podrías destapar alguna infidelidad de tu pareja. No te metas en problemas, es mejor que dejes que las cosas sigan su curso.

PISCIS

Los astros te dicen que será una semana de mucha reflexión, sobre todo porque ya sabes que es mejor decir que no a ceder cuando no quieres. Tienes que aprender a desprenderte de la gente que no merece tu atención.

