El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 7 de febrero

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 7 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Las oportunidades no se presentan dos veces, así que tienes que tomarlas cuando las tienes en frente. No le temas al fracaso y acéptalas. Confiar en ti será la fórmula perfecta para que puedas hacerlo bien. La energía cósmica te ayudará.

TAURO

Tendrás problemas con tu pareja, pero eso te servirá para que comiences a planear tu futuro. Puede ser que incluso te separes de tu ser amado, sin embargo, ya sabrás qué hacer con tu vida. No te preocupes, sabrás qué camino seguir.

GÉMINIS

Un amor del pasado regresará a tu entorno y te darás cuenta de que ya no significa nada para ti. Eso te hará caer en razón de que no necesitas rogar por la atención de nadie ni involucrarte sentimentalmente con cualquier persona.

CÁNCER

La recomendación para este martes es que vayas más lento, la vida no es tan rápida porque debes detenerte a disfrutar de las cosas buenas. Has dejado de vivir momentos increíbles por situaciones que no lo valen.

LEO

Una persona que finge ser tu amiga terminará traicionándote por la envidia que siente por ti. Debes cuidarte y no revelar tu información confidencial a cualquiera. Tampoco des segundas oportunidades si te fallan.

VIRGO

Nada en esta vida es para siempre y debes tenerlo bien en cuenta. Hay que disfrutar lo que se tiene porque en el futuro podría ya no estar. Por otro lado, el amor te dará una nueva oportunidad, pero es mejor que la rechaces porque serán personas pasajeras que solo te lastimarán.

LIBRA

Una persona que te importa mucho te enviará mensajes el día de hoy para darte una noticia inesperada. Espera paciente porque te sorprenderás. En cuanto a tu forma de ser, cambiarás tanto que todos los que te rodean notarán que has madurado.

ESCORPIÓN

Se impone que dejes de regalarles tiempo a personas que no valen la pena y que no te aportan nada positivo. Tu energía debe estar centrada en tus proyectos personales y en la vida que sí se preocupa por ti.

SAGITARIO

Si alguien se fue de tu vida es porque ya había cumplido su ciclo. Nunca te aferres a algo que no puede ser y que además ya no tiene probabilidades de ser. Deja ir y permite que la vida te sorprenda al conocer a gente nueva.

CAPRICORNIO

Sueles contarles tus más íntimos secretos a todos, lo que te podría ocasionar problemas. Es que alrededor de tu círculo de amigos tienes un enemigo bien claro y que buscará cualquier oportunidad para dañarte. No vayas tan de prisa.

ACUARIO

Es fundamental que dejes de esperar cosas de los demás, recuerda que las falsas expectativas te las haces tú mismo. Deja que el mundo tome su curso y que cada persona se haga responsable de sus actos.

PISCIS

Los astros te dicen que cuides tu salud porque en los próximos días podrías presentar algunas complicaciones. También en la cuestión monetaria correrías el riesgo de gastar demás y quedarte en ceros.

