El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 9 de agosto

Nana Calistar llegó este martes 9 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

El negocio que tienes en mente se dará tarde o temprano y tendrás excelentes beneficios económicos. Tus sueños te revelarán varias verdades en próximos días, las cuales te ayudarán a comprender todo a lo que le dabas vueltas.

Tauro

Cuida tu carácter porque sueles desquitarte con los demás cuando estás de mal humor. No confundas a tus seres queridos con tus emociones. La persona que te atrae podría comenzar a sentir lo mismo por ti, solo ten paciencia.

Géminis

Deja de creer en las personas que solo te prometen cosas y nunca lo cumplen. Tu vida está llena de altas y bajas, pero cada día representa un aprendizaje. Quédate con lo bueno de cada persona y no permitas que te pisoteen.

Cáncer

Una amistad de tu pasado regresará a tu vida con el objetivo de que la perdones, pero solo tú tendrás la respuesta. Escúchala y analiza todo lo que te dice. Se planeará un viaje con algunos amigos y será de los que sí se cumplen.

Leo

Vuelve a creer en ti y en la capacidad que tienes porque te llegará a afectar bastante que dejaste tus metas de lado porque no te consideras capaz. Se te acabarán los ánimos y será difícil recuperarlos, no te permitas llegar a ese punto.

Virgo

Se aproximan días muy fuertes en cuestiones emocionales, ya que habrá tristezas, depresiones y un poco de estrés, pero recuerda a las personas que ya se fueron con mucho cariño. Uno de los aparatos eléctricos que más usas ya no funcionará.

Libra

Hay a tu alrededor personas que sienten demasiada envidia por ti, por lo que deberás estar muy alerta y cuidarte de traiciones. En cualquier momento te llegará una puñalada por la espalda. Habrá muchas bendiciones en lo familiar.

Escorpión

Alguien de tu pasado regresará o te darán noticias sobre él, pero no será para nada en específico. Te llegará un dinero extra que podrías utilizar para un viaje en las próximas semanas. Hay mucha suerte en los juegos de azar hoy para ti.

Sagitario

Llegó el momento de expresar lo que sientes sin miedo a lo que dirán las demás personas, no te culpes por errores que no cometiste y deja que la vida fluya. Disfruta todos los momentos que se te presenten y gózalos.

Capricornio

Cuida más tu entorno, sobre todo el familiar, ya que podría haber ciertos problemas debido al carácter que tendrás en los próximos días. Date la oportunidad de amar tu personalidad con todas tus fuerzas, como tú no hay nadie.

Acuario

Hay una persona de tu mismo sexo que tiene interés en ti, pero tiene miedo de decírtelo porque no sabe cómo reaccionarás. Si te lo dice y no te agrada, no le des falsas ilusiones. Cuídate de golpes y caídas porque estarán a la orden del día.

Piscis

Tienes en puerta bastantes proyectos, pero solo podrán lograrse si pones de tu parte y te esfuerzas. Un amor del pasado se hará presente en tus sueños, pero no debes tomarlo como algo especial porque no lo es.