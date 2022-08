Mostró los productos más raros en el supermercado de Estados Unidos y sorprendió a muchos: “No sé ni qué son”

Los choques culturales al momento de viajar o mudarse a otro país son muy comunes, sobre todo cuando se trata de comida. Una tiktoker argentina publicó dos videos en los que dejó en evidencia cuáles eran los productos más extraños, al menos ante sus ojos, en un supermercado de Estados Unidos. Consideró que nunca los había visto y que incluso no sabía qué eran, por lo que los comentarios en sus clips no se hicieron esperar. Esto es lo que se encontró.

Fue a través de su cuenta @angie.bacigalupo que la originaria de Argentina publicó el clip que ya rebasa las 300.000 reproducciones. Con el título “Cosas raras en el supermercado de USA”, la mujer compartió los productos de comida que localizó al recorrer dos tiendas de conveniencia en el país norteamericano. Entre pasteles, vegetales y algunas secciones de alimentos desconocidos para ella, hizo un listado de todo lo que consideró diferente.

Lo más extraño que se encontró una tiktoker en un supermercado de Estados Unidos

Un pastel en forma de hamburguesa.

Paquetes con manzanas cortadas en forma de papas fritas.

Frutas y vegetales envasados.

Todas las bebidas gaseosas en versión mini.

Una enorme cantidad de cereales.

Sección grande de tarjetas para regalo.

Los famosos juguitos que venden en los supermercados de USA @angie.bacigalupo/TikTok

Pequeñas bolsas de jugos para congelar y sin congelar.

Variedad de galletitas Oreo.

Un ramo de chocolates.

Cebollas con un tamaño nunca antes visto para ella.

Una gran cantidad de insumos para hacer tacos.

Tampones, muy difíciles de conseguir en Argentina, según dijo.

Los waffles que son consumidos por un personaje de la serie Stranger Things.

Los waffles de un personaje de Stranger Things en el super de Estados Unidos @angie.bacigalupo/TikTok

Un área donde se pueden personalizar los pasteles.

Paquetes con piezas de pollo separadas según la sección: patas, alas, muslo, etc.

Para ella fue todo desconocido e incluso emocionante de encontrar, así que no dudó en compartirlo con todos los tiktokeros. Aunque quizá la reacción no fue la que esperaba, ya que la mayoría consideró que eran alimentos bastante conocidos en sus países e incluso en la propia Argentina, sobre todo las bolsas pequeñas de jugo. “¿Dónde vivías antes? Eso está en mi país siempre”; “¿Cómo que no conocés los juguitos congelados?”; “Las tiras congeladas en algunas zonas de mi país se llaman chupi chupi”; “Son juguitos congelados las tiras, se consumían acá hace bastante”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Una sección para personalizar los pasteles y elegir el personaje de tu elección @angie.bacigalupo/TikTok

Además, algunos tiktokeros criticaron los alimentos que mostró la mujer, dado que para ellos eran “mega ultraprocesados”, como las bebidas gaseosas, los vegetales cortados y envasados, así como toda la comida con colorantes que la joven mostró en su video. “Consumismo y más consumismo”, sentenció un usuario.

Aunque por supuesto cada persona piensa diferente y hubo otros tiktokeros que sí catalogaron como emocionante el repertorio de cosas desconocidas que Angie encontró en el supermercado de Estados Unidos. Para ellos también eran cosas extrañas y algunos productos podían hacerles, al menos a su consideración, más práctica la vida. “Es lo mejor lo de las frutas (envasadas), amé eso”; “La variedad que tenemos en yerba mate ellos la tienen en cereales, una locura”, se leía en las reacciones.

La argentina se volvió tan viral que invitó a sus seguidores a que le pidan filmar algunas otras situaciones de la vida en Estados Unidos.