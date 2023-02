El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 1 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 1 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Llegará a tu vida una persona que promete convertirse en tu gran amor. Sin embargo, debes estar preparado a que se vaya porque será solamente algo casual. Una de tus amistades podría meterte en problemas.

TAURO

Te llegará un dinero extra, pero trata de no gastarlo en cosas que no necesitas y mejor guárdalo para la posteridad. Te enterarás de una verdad que querrás no haber sabido nunca, ya que te pondrá a reflexionar demasiado.

GÉMINIS

Ten cuidado con lo que les cuentas a la gente que te rodea porque alguien podría utilizar esa información en tu contra. Los astros te dicen que es el día perfecto para que le des una oportunidad a esa persona que insiste en seguir a tu lado.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Llegó la hora de que modifiques todas las malas conductas que no te gustan de ti. Siempre es bueno reconocer los errores propios e intentar mejorar. De esa manera sorprenderás a tus seres queridos y la vida te sorprenderá a ti.

LEO

La recomendación para este miércoles es que dejes a un lado la flojera y te pongas a trabajar en el cumplimiento de tus metas. La única manera de triunfar es esforzándote, algo que no haces desde hace mucho.

VIRGO

Podrías comenzar a sentirte estancado en cuanto a tu relación amorosa. A veces piensas que la monotonía ya los alcanzó y quieres huir. Si eso es lo que sientes debes hacerlo, tienes el derecho de ir por algo que te haga sentir vivo.

ESCORPIÓN

Los planetas te exhortan a tener más confianza en la gente que te rodea, sobre todo en tu pareja. Recuerda que los celos excesivos pueden causar problemas inmediatos. Por otro lado, cuídate de problemas de garganta porque estarán a la orden del día.

LIBRA

Un amor del pasado regresará a tu entorno, pero no hay nada de que preocuparse porque ni siquiera intentará volver a entrar en tu vida. No pierdas tiempo en cosas que no te dejan nada de provecho, enfócate en tu trabajo y en lo que te dará ganancias económicas.

SAGITARIO

Comenzarás el mes de la mejor manera y con los objetivos claros. Por eso, es primordial que de una vez inicies a trabajar en ellos. Se aproximan cambios positivos, pero debes cuidar el aspecto económico porque podrías gastar más de la cuenta.

CAPRICORNIO

Podrías involucrarte en tono romántico con algunas personas, sin embargo, no será nada formal. Esto te dañará a futuro, así que tenlo en cuenta para no enamorarte tan rápido. Respecto a tu familia, bríndale más tiempo de calidad.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Se impone que cierres ese ciclo con una persona de tu pasado en la que todavía piensas. Si ya no está en tu vida no tiene caso que sigas atorado en eso. Aprende a decirle que sí al presente y concentrarte en el futuro.

PISCIS

Comenzarás a planear un viaje en el que te acompañarás de tus seres queridos. Serán días de muchas emociones, especialmente felicidad. En cuanto al romanticismo, debes dejar ir a la gente que no muestra interés en ti.

LA NACION