El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 11 de enero

Nana Calistar ofreció para este miércoles 11 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Cada persona es dueña de su vida, así que no debes preocuparte por nadie. Si alguien cometió un error tiene que hacerse responsable y lo más importante es que no debes estar tú allí para ayudar. Es momento de cuidarte más a ti mismo y no a otros.

TAURO

Se impone que dejes salir esa versión de ti que les dice a los demás lo que siente. Recuerda que tus sentimientos se reflejan en tu cuerpo y si no los sacas después podrían crearte afecciones. Por otro lado, una amistad de tu pareja le dará consejos en tu contra.

GÉMINIS

Los planetas te dicen que retomes los hábitos alimenticios y de actividad física que tenías. Lo más relevante en este momento es mantenerte saludable. Además, también debes dejar atrás ese rencor que tenías por algunas personas.

CÁNCER

Tu pareja podría tener mensajes ocultos en sus redes sociales. Es recomendable que no busques nada, mejor espera a que el destino te dé a conocer esa información. Al mismo tiempo un amor que tenías en otra ciudad se irá de tu vida.

LEO

Ten cuidado con los golpes o caídas porque estarán a la orden del día. Te llegarán noticias relacionadas con el embarazo de alguien de tu familia. Debes buscar la manera de aconsejar a esa mujer para que sepa que siempre puede contar contigo.

VIRGO

Recibirás algunas señales de los astros para que no le des más oportunidades a alguien que ya te traicionó una vez. Sueles quejarte de la deslealtad de la gente, pero no les pones límites cuando se equivocan. Llegó el momento de que lo hagas.

LIBRA

Te harán una propuesta de trabajo que no puedes desaprovechar. No obstante, es primordial que te asegures de que todo lo que te ofrecen es real. Una vez que sepas que todo está bien, acepta. De lo contrario, aléjate.

ESCORPIÓN

Algunos de tus compañeros de trabajo te tienen muy mala fe. No porque estén en la misma empresa que tú significa que te serán leales. Al contrario, buscarán cualquier oportunidad para dañarte. Por otro lado, recibirás un mensaje de un amigo y estará lleno de buenas noticias.

SAGITARIO

Nunca ruegues por el amor de nadie, te mereces ser feliz sin tener que pedirlo. En las relaciones humanas es fundamental que exista la reciprocidad. Retírate de ahí si no te dan lo mismo que tú ofreces. Una amistad te buscará para pedirte un consejo.

CAPRICORNIO

Los problemas con tu pareja están más cerca de lo que crees. Trata de mantener tu relación en privado porque hay alguien que quiere entrometerse entre ustedes. En cuestiones monetarias, el dinero que tengas en tus manos dependerá del esfuerzo que pongas en conseguirlo.

ACUARIO

Los planetas te exhortan a salir adelante por tus propios medios. Está bien recibir ayuda y te facilita las cosas, pero también puedes tú solo. En el amor no andarás perfectamente, pero sabrás recuperarte de inmediato.

PISCIS

El ámbito laboral no está bien aspectado para este miércoles. Perderás un proyecto y eso te causará una profunda tristeza. La recomendación es que no permitas que te lo quiten y que demuestres que sabes cómo solucionar cualquier problema.

