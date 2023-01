El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 11 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 11 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Debes tener una mayor disciplina a la hora de cuidar tu salud. Sueles olvidar alimentarte bien o mantenerte activo. Así que ante cualquier malestar o incomodidad es mejor que acudas al médico. Por otro lado, te harán una prometedora propuesta de trabajo.

TAURO

La recomendación para este miércoles es que trates de estar bien contigo mismo antes de querer ayudar a otros. Está bien preocuparse por los seres queridos, pero no cuando tu vida también es un caos. Ordena todo a tu alrededor y después piensas en los demás.

GÉMINIS

Si tuviste pérdidas en tu negocio no te preocupes, ten por seguro que recuperarás muy pronto. Lo que sí debes hacer es tener en cuenta el error que cometiste para que no suceda nuevamente en el futuro. No le demuestres debilidad a tu competencia.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

CÁNCER

Llegó la hora de demostrar tus talentos. Tienes que reinventarte y volver a interactuar con el mundo. No puedes quedarte en tu caparazón solo por lo que ocurrió en el pasado. Ya no eres el mismo y ten por seguro que tu entorno tampoco.

LEO

Los astros te dicen que una manera de avanzar a veces también es dar un paso atrás. Cuando no estés seguro de invertir en algo, lo mejor es que no lo hagas. Debes prestarle atención a tu intuición y evaluar tus recursos desde antes.

VIRGO

Hoy tu pareja podría hacerte reclamos por algunas promesas que no cumpliste. Las relaciones son un compromiso y todo lo que digas debes cumplirlo. Tienes que esforzarte más, esa persona siempre hace lo mismo contigo.

LIBRA

Alguien cercano te pedirá un préstamo. Estás en todo tu derecho de negarte, pero los planetas te exhortan a que sí se lo brindes. Esto con la idea de que en el futuro puedes ser tú quien necesite del apoyo de alguien.

ESCORPIO

Evita dejar tus decisiones en manos del azar o del destino. De esa manera, lo único que lograrás es empañar tu estabilidad mental. Lo que debes hacer es analizar todas tus alternativas que tienes y después elegir la mejor.

SAGITARIO

Si tienes que pedirle disculpas a alguien no dudes en hacerlo. Aprender a reconocer los errores es la mejor estrategia para relacionarte con los tuyos. Por otro lado, no te pagarán lo que te prometieron en ese proyecto al que le pusiste mucho empeño.

CAPRICORNIO

Aléjate de todas las energías negativas que te rodean. Es lo que menos necesitas en este momento. Respecto al tema económico, la recomendación es que no tomes una decisión apresurada respecto a tus inversiones. Los astros consideran que no es momento de elegir todavía.

ACUARIO

Recuerda que todo en exceso es perjudicial. La ingesta de alimentos dañinos te podría traer complicaciones si no te cuidas. En cuestiones del amor, tu pareja dejará de ser la persona de la que te enamoraste, por lo que descubrirás nuevas costumbres y pensamientos en ella.

PISCIS

Tu cuerpo no miente y en el momento en el que te pide descanso debes dárselo. En las últimas semanas no te diste tiempo para ti mismo y ahora tu salud podría cobrarte factura. Este miércoles tendrás una cita romántica con tu pareja.

LA NACION