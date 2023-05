El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 17 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 17 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Los astros te dicen que ya no estás en la etapa de dar segundas oportunidades. Ahora tienes que hacerte respetar y demostrar que sabes cuánto vales. No permitas que te manipulen, ni siquiera si es alguien de tu familia.

TAURO

Te llegará este miércoles una visita inesperada y te contará cosas de alguien que te dejarán con los ojos abiertos por la sorpresa. No podrás creer lo que te dice, pero es preciso que lo tomes en cuenta para saber cómo son algunas personas que te rodean.

GÉMINIS

Estarás de mal humor y podrías desquitarte con la gente que te rodea. Así que intenta tranquilizarte y piensa dos veces lo que quieres decir. Que tú estés así no es responsabilidad de los demás, así que mesúrate.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Tu pareja tratará de cambiar algunas actitudes que no le gustan de ti, pero que no le afectan en nada. En ese sentido, puedes defenderte al decirle que así te conoció y que no vas a cambiar solo porque le parece extraño.

LEO

Comenzarás a comprender por qué no sucedió todo lo que tenías planeado en el pasado. Ahora aceptarás tu presente y agradecerás por las nuevas oportunidades que tienes. En el trabajo surgirá un problema que te arruinaría el día.

VIRGO

Los planetas te instan a dejar de buscar en otros lugares lo que ya tienes en casa, refiriéndose a tu pareja. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran y recuerda que las infidelidades siempre salen a la luz. Si quieres fidelidad, también bríndala.

LIBRA

Eres de esas personas que no se pueden quedar calladas ni un momento, incluso cuando es necesario. Para evitar fastidiar a otros, solo da tu opinión cuando te la pidan y defiende tus ideas solamente cuando se requiera.

ESCORPIÓN

Si en el pasado no te fue bien, en el amor no significa que siempre va a ser sí. Además, a veces eres tú quien se cierra a esa posibilidad, sin darle oportunidades a nadie. Tienes que saber aprovechar a las personas románticas.

SAGITARIO

A veces no dimensionas lo que dices y terminas por ofender a tus seres queridos. Es momento de que cambies ese aspecto de ti porque con el pasar del tiempo las personas se podrían alejar. No te dejes llevar por los impulsos.

CAPRICORNIO

Se impone que te mantengas fuerte y que no te dejes caer por cualquier complicación que se presente este miércoles o en los próximos días. Eres de los signos más persistentes y resilientes, demuéstratelo a ti mismo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Una de tus amistades terminará su relación amorosa y te pedirá apoyo para salir adelante. Tú trata de apoyarle, pero siempre manteniéndote al margen. No te metas en problemas innecesarios ni en asuntos que no te corresponden.

PISCIS

Tus proyectos son buenos, solo debes esperar a que el panorama se acomode para poder echarlos a andar. No te preocupes ni los dejes de lado, en algún momento te darán frutos muy pronto. No bajes la guardia.

LA NACION