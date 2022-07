El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 20 de julio

Nana Calistar llegó este miércoles 20 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en las relaciones humanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Has tenido algunos problemas grandes, sobre todo contigo mismo. Eso te quitó mucho tiempo para cumplir tus sueños, así que llegó el momento de decidir. No te quedes con ganas de nada y deja que la vida te sorprenda.

TAURO

Tu carácter podría jugarte una mala pasada con tus seres queridos este miércoles, contrólalo. Se aproximan algunos cambios en tu trabajo, ya sea un nuevo puesto o cualquier oportunidad de crecimiento, incluso de viajar.

GEMINIS

Las caídas y los golpes estarán a la orden del día, sobre todo en el trabajo o la escuela. Ten cuidado. Tu pareja estará un poco distante de ti, lo mejor que puedes hacer es preguntarle qué le sucede y arreglar las cosas.

CÁNCER

Hay muchas envidias a tu alrededor, pero eso es normal en tu signo. Lo único que debes hacer es tomarlo con calma y no prestarle mucha atención a lo que dicen sobre ti. No dejes que te afecte lo que no te aporta nada positivo.

LEO

No te enfoques en las personas que se fueron de tu vida y que no quisieron volver. Sigue adelante, que gente en el mundo hay mucha. No esperes que personas del pasado regresen. Habrá nuevas oportunidades en el amor.

VIRGO

Tendrás ciertos traumas con tu pasado y las tristezas te llegarán por todos lados, pero debes enfocarte en tus proyectos y metas. No porque ahora no se den, quiere decir que será así siempre, pero tienes que luchar por ello.

LIBRA

No dejes que nadie te baje el positivismo y la energía que tienes. Date la oportunidad de conocer a más personas, sin prisa. En algún momento de la vida llegará un nuevo amor y será como tanto lo has esperado.

ESCORPIÓN

Los cambios no se hacen a la brevedad, debes ser paciente y sobre todo cuando estás estancado desde hace bastante tiempo. Cambia tu forma de ser con las personas que no te valoran, no des todo por quien no lo merece.

SAGITARIO

No cambies por quien no mueve un solo dedo por ti. Quien te quiera, va a aceptarte como eres y no querrá modificar nada de ti. Si esto último sucede, lo que debes hacer es sacar a esas personas de tu vida porque solo traerán malestares.

CAPRICORNIO

Tendrás muchos cambios de ánimo, pero debes controlarte porque podrías afectar a tus seres más allegados. Deja de buscar a la persona correcta, ya que en el camino te toparás con la gente equivocada. Deja que la vida te sorprenda.

ACUARIO

Lo que es pasado déjalo ahí y sigue adelante. No es malo recordar, siempre y cuando estés consciente de que eso no sucederá nuevamente. Aléjate de todo lo que te hace daño porque eso podría ser un impedimento para que progreses.

PISCIS

Si no te gusta lo que ves cuando te miras a un espejo, debes trabajar para cambiarlo. Aunque lo mejor es aprender a quererte porque eres la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor llegará muy pronto.