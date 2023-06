El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 21 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 21 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Ten cuidado con tus amores del pasado, ya que podrían aparecer en cualquier momento y causarte problemas. Hoy es un día de aventura, porque tu energía está en su punto máximo. No te preocupes por los problemas, que eres también un guerrero y los superarás fácilmente.

TAURO

Estos días serán de reflexión y te permitirán pensar en qué es lo que quieres y deseas en la vida. Es el instante ideal para consentirte y hacer lo que te haga sentir bien. Si tienes proyectos en marcha, asegúrate de no perder el objetivo de vista y vigilar cualquier distracción.

GÉMINIS

Hoy una persona de tu pasado, que ha pensado mucho en ti, intentará regresar a tu vida. Evita dispersarte demasiado y enfoca tu energía en aquello que te apasiona. Es momento de creer en ti y confiar en tu capacidad de lograr cualquier cosa que te propongas.

CÁNCER

Hoy es un día para dejarte conectar con tus emociones. Si te encuentras frente a situaciones difíciles, recuerda que debes establecer límites y no absorber la energía negativa. Deja el pasado y preocúpate por tu presente.

LEO

Vienen días de muchos cambios. Es momento de ir por ese negocio que has tenido en mente desde hace tiempo. Basta de hipocresías con tu círculo cercano.

VIRGO

Podrías tener un cambio de domicilio o ciudad por cuestiones de trabajo. Muchas modificaciones en tu vida te beneficiarán. Viejas amistades regresarán y admitirán sus errores.

LIBRA

Tu carácter fuerte podría llevarte a una discusión. Necesitas trabajar en tus metas y sueños, de lo contrario no lograrás nada. No permitas que la vida te cobre factura de problemas que no son tuyos.

ESCORPIO

No cometas los errores de antes, es momento de salir adelante. Una noticia te hará sentir bien, porque llegarán grandes cosas a tu vida y te enseñarán a valorar quién eres.

SAGITARIO

Tu carácter y tu forma de vivir harás que enfrentes una situación difícil. Cuidado con tratar de ser quien no eres para complacer. Podrías emprender un viaje próximamente.

CAPRICORNIO

Podrías recibir una dolorosa traición, pero con el paso del tiempo entenderás las razones. Si bien eres muy trabajador, la vida te ha puesto muchos obstáculos. No seas tan duro contigo mismo y deja atrás a quien no te valora.

ACUARIO

Si últimamente pierdes amistades, no te preocupes. Eso es parte de la vida. No dejes nada inconcluso, por más mínimo que sea. Se aproxima un viaje.

PISCIS

Nunca permitas que te falten al respeto. Podrías enterarte de algo que te hará abrir los ojos. Esta será una semana de mucha reflexión. Un consejo es que no pongas todo en una persona que podría irse.

