El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 25 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 25 de enero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te sentirás un poco mal anímicamente el día de hoy, ya que extrañas a alguien que no está contigo. Eso te servirá para aprender a que no debes de rehusarte a pedir perdón a aquellas personas a las que has herido en algún momento.

TAURO

Se aproximan algunos días llenos de transformaciones para ti. No caigas en rumores que solo podrían alterarte. Si atraviesas por un momento difícil en tu relación, deberás valorar lo bueno y lo malo para poder tomar una decisión. Un viaje podría estar en tus planes para el futuro.

GÉMINIS

Deja a un lado las preocupaciones por el tema económico, es posible que en los próximos días recibas un dinero extra. Este te ayudará a liquidar una deuda. Por otro lado, se presentarán algunos cambios en tu empleo, derivados del volumen de trabajo que tienes actualmente.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Elimina los pensamientos negativos de tu vida, ya que estás en un momento en el que todo lo que meditas se puede cumplir. En tu área laboral habrá un ambiente tenso debido a algunos malentendidos. No prestes atención a eso y enfócate solo en tus actividades.

LEO

Tienes que pensar más en ti y no darle toda la prioridad a tu pareja. A veces te entregas demás y olvidas tus objetivos a cumplir para el futuro. Un miembro de tu familia que hace tiempo no ves volverá a ponerse en contacto contigo.

VIRGO

Todo tiene su momento. No te desesperes y recuerda que el amor llegará cuando tenga que ser. En la búsqueda de una pareja, es posible que cometas algunos errores. No obstante, recuerda que primero debes valorarte a ti mismo, antes de poder amar a otros. No brindes tu confianza a personas que no lo merecen.

LIBRA

Enfócate solo en el presente y lo que acontece actualmente. Vive el día a día y deja de preocuparte por lo que ocurrió en el pasado. No olvides que no necesites de nadie más para estar feliz y sentirte pleno. Las personas que te quieren siempre estarán contigo.

ESCORPIO

Tu ansiedad te llevará a descuidar tu alimentación y comer descontroladamente. Ten mucho cuidado con eso. En el ámbito sentimental, alguien muy especial llegará a tu vida. No te cierres y date la oportunidad de descubrir este posible romance. Un viaje de última hora podría ocurrir en los próximos días.

SAGITARIO

Es momento de que prestes más atención a tu salud, sobre todo en cuestiones de actividad física. Puedes comenzar con una rutina suave solo para mantenerte en movimiento. Elimina los pensamientos negativos de tu vida y no permitas que otros te dañen. Recuerda que puedes lograr todo lo que te propongas.

CAPRICORNIO

Trata de ser más discreto y no contar secretos que tus amigos te han revelado en confianza. Te podrías meter en problemas si lo haces. Respecto al tema amoroso, no permitas que las traiciones del pasado sean un impedimento para que te des una nueva oportunidad para volver a amar. Pronto llegarán personas valiosas a tu vida.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Si estás soltero, vivirás algunos amores fugaces que, con el paso del tiempo, podrían convertirse en una relación formal. Tu vida tendrá algunas transformaciones. Personas que están a tu alrededor y no te aportan nada, se irán.

PISCIS

Los próximos días recibirás la visita de familiares que hace tiempo no veías. No dejes a un lado tus sueños, por el contrario, comienza a trabajar en concretarlos. Ten cuidado con las caídas y golpes que estarán presentes.

LA NACION