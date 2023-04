El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 26 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 26 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

En el ámbito económico no estarás del todo bien, te faltará dinero para hacer algunas cosas y pagar ciertas facturas. Sin embargo, se tratará solo de una mala racha que por suerte no durará tanto. Esto te dejará la enseñanza de que no debes gastar en cosas que no necesitas.

TAURO

Los astros te dicen que en los próximos días podrías salir de viaje con tu familia o con tus amigos. Disfrútalo. Por otro lado, también será una época de grandes cambios, tendrás éxitos en tu trabajo y mucha gente te acompañará.

GÉMINIS

La recomendación para este miércoles es que intentes siempre darles a tus amigos su lugar dentro de tu vida. Esto significa que no los trates como algo más, dado que hay alguien que ya podría estar enamorándose de ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

CÁNCER

Cuídate de problemas de espalda y de piernas porque estarán a la orden del día. Evita que tus malestares te causen mal humor y que termines desquitándote con quien se te cruce en frente. Date tu tiempo para relajarte antes de que estalles.

LEO

Si estás soltero, no tienes por qué darle explicaciones a la gente respecto a lo que haces o cómo vives tu soltería. Es tu vida y tienes derecho a hacer con ella lo que mejor te parezca, siempre y cuando no dañes a nadie.

VIRGO

Es probable que el día de hoy dañes a algunas personas que son importantes para ti, todo a causa de tus cambios de personalidad. A veces eres muy bueno y otras toda lo contrario. Trata de evitarlo a toda costa porque podrías tener problemas.

LIBRA

Te darás cuenta de que hay una actitud que tienes que no está funcionándote nada bien. En consecuencia, querrás modificarla y hacer algunos cambios cruciales en tu vida. Eso te hará madurar demasiado.

ESCORPIÓN

Nunca aparentes algo que no eres, mucho menos si es para impresionar a los demás. La gente que de verdad te ama te lo demostrará sin que tengas que modificar tu esencia. Hoy podrías recibir una de esas muestras de cariño.

SAGITARIO

Descubrirás las malas intenciones que tiene una amistad y por fin te alejarás de ella. No le tengas miedo a dejar ir a las personas, sobre todo si te hicieron daño. En cuestiones del amor, podrías encontrar al amor de tu vida pronto.

CAPRICORNIO

Lo ideal sería que este miércoles siguieras adelante con tu vida y tomaras la decisión de dejar el pasado atrás. Recuerda que nunca hay que detenerse por nadie y que tienes todo para cumplir tus metas. Es tu momento de ser feliz.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy

ACUARIO

Habrá mejoras en el aspecto económico a partir del día de hoy. Solo trata de ahorrar y de no gastártelo todo en artículos innecesarios. Por otro lado, una amistad querrá obtener algo de ti y te darás cuenta hoy por cómo te trata.

PISCIS

Es crucial que dejes de culparte por todo lo que sucede, que te castigues y te recrimines lo que hiciste mal. Eres humano y puedes equivocarte igual que cualquier persona. Haces lo mejor que puedes con lo que tienes.

