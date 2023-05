El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 12 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 12 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es preciso que te alejes de las personas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti. Está bien apoyar a la gente, pero tampoco permitas que se aprovechen de ti. Los astros te ayudarán a soltar y a dejar ir a esa gente.

TAURO

Hoy será un día en el que tengas que prestarle más atención a tu instinto, tú mismo te darás cuenta de quiénes pretenden mentirte o engañarte de cualquier otra forma. No te desesperes por encontrar una pareja, llegará en el momento indicado.

GÉMINIS

Tienes a tu alrededor personas que crees que son tus verdaderos amigos, pero hablan mal de ti a tus espaldas. Esos chismes en los que te involucran podrían causarte problemas, así que trata de ser más reservado con tu información confidencial.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Las críticas que hagan algunos de tus familiares podrían jugar un papel fundamental para el cumplimiento de tus sueños. Lamentablemente no en el sentido positivo, así que intenta no contarles nada para que no te arruinen tus planes.

LEO

Los astros te dicen que no te desanimes a la hora de querer cumplir tus metas. Debes ser consciente de que todo lo que vale la pena cuesta y que deberás trabajar mucho para conseguirlo. Te llegará un dinero extra.

VIRGO

Debes dejar de pensar que el mundo está en tu contra, hazte responsable de tus acciones y no culpes a nadie más. Últimamente te han sucedido cosas que quisieras haber evitado, pero también comprende que a veces la vida no es justa.

LIBRA

Se impone que cuides más tu alimentación y la actividad física que haces, de lo contrario podrías caer en un estado de salud no muy favorable. En cuanto a tus amistades, te enterarás de que algunas han dicho cosas malas sobre ti.

ESCORPIÓN

Sentirás la necesidad de buscar a alguien que formó parte de tu vida en el pasado, pero no es lo mejor porque si lo haces vivirás de nuevo en el engaño. Tiendes a involucrarte en situaciones que tú sabes que no son buenas para ti y eso debe terminar pronto.

SAGITARIO

Este viernes será uno de esos días en los que solo querrás desaparecer y alejarte de los problemas. No obstante, piensa de manera positiva y trata de solucionar lo que te estresa. Es la única manera de salir de ese hoyo.

CAPRICORNIO

El fin de semana será de muchas enseñanzas para ti, dado que por fin podrás soltar a las personas que te han hecho daño. Quedarán en el pasado y te darás cuenta de que por mucho tiempo no te dejaron avanzar.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Vivirás instantes de reflexión y eso te ayudará a valorar lo que realmente importa en la vida. Dejarás a un lado lo que no te aporta nada positivo, ya sea actividades o personas. No sientas remordimiento alguno en buscar tu felicidad.

PISCIS

Se aproximan días de renovación y de aprender a mejorar tu calidad de vida. Tú sabes qué es lo que no debes de hacer, así que no te aferres. Hay situaciones que no te dejan avanzar, pero tú insistes en mantenerlas en tu entorno.

LA NACION