El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 19 de agosto

Nana Calistar llegó este viernes 19 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Aprende a no criticar los gustos de los demás porque cada persona tiene la elección de hacer con su vida lo que quiera. Este fin de semana evita meterte en problemas por no respetar la vida ajena. Además no te expongas a que te manden malas vibras.

Tauro

Se aproximan momentos muy abundantes económicamente, pero cuídate de los fracasos en materia laboral porque podrían darse si no le pones la debida atención. Habrá muchos cambios en tu vida, aprende a sobrellevarlos.

Géminis

La persona que amas podría alejarse de ti si no le demuestras que realmente te interesa. El karma no perdona a nadie y siempre te llegará el castigo o el premio por tus actos, tú decides cómo actuar y qué quieres recibir.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Cáncer

Tus sentimientos están confusos hoy en día, pero no debes estresarte porque te llegará la respuesta correcta. Aún si el amor se convierte en agradecimiento o costumbre, debes aceptarlo. No descuides tu salud.

Leo

Regresarán a tu vida algunas personas del pasado, pero no permitas que te dañen como quieren. Quieren adentrarse en tu presente como si nada hubiese pasado, pero es tu elección. Si tienes pareja respétala y dale lo que se merece.

Virgo

Culpar a los demás de tus errores es lo peor que puedes hacer el día de hoy. Dale la vuelta a aquellas situaciones que no te agradan y soluciónalas por ti mismo, pero no inmiscuyas a más personas. Hazte responsable de tus actos.

Libra

Aprende a dejar ir todo lo que ya fue y que ya no aporta nada positivo en tu vida. Deslíndate de los errores del pasado y comienza a buscar soluciones. Se vienen días de energía muy positiva, así que aprovéchalos al máximo.

Escorpión

No permitas que jueguen contigo, si te das cuenta que alguien no tiene buenas intenciones es mejor alejarte desde un principio. Una amistad te buscará para que le des un consejo porque atravesará por días pesados.

Sagitario

La persona que te quiere siempre te busca, no te dejes engañar ni creas que le interesas a la gente que solo dice pero no hace. Las personas que siempre te buscan por interés estarán muy presentes el día de hoy.

Capricornio

La vida te pondrá en una situación difícil una vez más, pero no debes preocuparte ni molestarte por ello, tómalo como una oportunidad para crecer. Serán días de nuevas oportunidades en los negocios y también para conocer personas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

Acuario

Regresarán a tu vida situaciones y también personas que te traerán recuerdos malos, pero no te lamentes ni sufras por lo que ya fue. Solo aléjate y no permitas que quien te lastimó entre en tu vida de nuevo. Existen nuevos horizontes.

Piscis

Tus sueños serán premonitorios tanto hoy como en los días consecuentes, te revelarán grandes verdades que desconocías y quizá algunas cosas que vienen para el futuro. Amores de una noche podrían hacerse presentes.