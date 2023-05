El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 19 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 19 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Cuídate de las caídas o golpes porque estarán a la orden del día. Tienes que ser más cuidadoso a la hora de caminar. Por otro lado, recuerda que la vida es muy corta como para desperdiciarla en gente que no vale la pena.

TAURO

Si estás soltero, es probable que este fin de semana conozcas a alguien que podría convertirse en tu gran amor. Solo debes tomar en cuenta que desde el principio hay que ser honestos, dile lo que quieres y lo que esperas.

GÉMINIS

Los astros te dicen que no confíes en todas tus amistades porque hay algunas que solo quieren hacerte daño. Una de ellas ha hablado mal de ti y de tu familia a tus espaldas, pronto sabrás quién es para que te alejes.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Este viernes estarás un tanto estresado por una situación familiar que te quita el sueño. Sin embargo, es hora de que comprendas que no todo es tu responsabilidad y que no tienes por qué salvar a toda la gente que está en problemas.

LEO

Se impone que te comprometas más con tu pareja y que no busques afuera lo que tienes en casa. Nunca hagas lo que no quieres que te hagan y eso incluye las infidelidades. Concentra tu energía en mantenerte estable.

VIRGO

Te invitarán a una reunión o evento social en el que la pasarás de lo mejor. Ahí podrías enterarte de la ruptura de una pareja que creías que duraría para siempre. No te enganches tanto con el tema, solo escucha.

LIBRA

Uno de tus amigos estará muy cerca de ti, pero no es porque quiera estar contigo o porque tenga buenas intenciones. Al contrario, solo buscará sacar provecho de ti y de tus talentos. Abre bien los ojos para que te des cuenta.

ESCORPIÓN

Si en el pasado la gente te lastimó, no significa que siempre vaya a ser así. Es momento de que vuelvas a confiar en las personas y comprendas que te mereces lo mejor del mundo. Cree en quienes te demuestran su cariño.

SAGITARIO

Se aproximan días en los que tendrás que tomar decisiones importantes, en varios aspectos de tu entorno. Lo único que debes priorizar es no olvidarte de ti mismo y de tu felicidad, ahí encontrarás la respuesta.

CAPRICORNIO

Te buscará alguien del pasado para intentar solucionar algunos conflictos que tenían pendientes. Sin embargo, es mejor que desde el inicio marques tus límites y no permitas que se acerque, sus intenciones no son buenas.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

La recomendación para este fin de semana es que no confíes al 100% en las personas que apenas conoces, mucho menos si solo las has visto una o dos veces. Si les revelas información importante, podrían usarla en tu contra.

PISCIS

Tienes que aprender a quererte, recuerda que eres un ser único y que en este mundo no hay nadie igual que tú. Si algo no te gusta de ti o de tu vida, eres la persona que puede cambiarlo. No pienses mucho en el futuro.

