El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 25 de noviembre

Nana Calistar llegó este viernes 25 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Un ex amor que te ha pensado mucho podría volver a contactarte en las próximas fechas. A veces te dejas llevar por cosas que no son tan fuertes y reaccionas mal, aprende a dejar de tomarte todo tan apecho.

TAURO

Podrías sentir culpa de errores pasados, por eso debes cerrar círculos y sanar tus heridas. Luego vuelve a iniciar. Tu alimentación deberá estar bajo cuidado. No dudes de que la vida te llenará de sorpresas increíbles.

GÉMINIS

Si tienes pareja, podría haber problemas por el regreso de una persona del pasado. Si te equivocaste e hiciste daño, ya lo pagaste. Ahora enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea. Hay alguien que siente cierto interés por ti. Fíjate en algunas de sus actitudes negativas.

LEO

Ten cuidado con esperar más de la cuenta de las personas que sabes que no te aportarán nada. Un trámite tendrá que esperar porque los astros dicen que no es tiempo de hacer estos movimientos.

VIRGO

Cuidado con ir tan rápido en tu vida, podrías tropezarte y dañarte mucho. Empezarás un ciclo donde verás más por ti y te despojarás de toda la basura que no te permite continuar tu camino.

LIBRA

Un viaje podría ayudar a liberarte del estrés. Una persona se acercará a ti, pero tiene malas intenciones. Este es momento de despojarte de todo lo que daña tu existencia.

ESCORPIO

No confundas tus sentimientos ni des terceras oportunidades porque te pasará lo mismo que en las veces anteriores. Debes aprender a valorarte y a no esperar nada de nadie. No permitas que nada altera tu paz interior.

SAGITARIO

Amas hasta que te duele y por eso en muchas ocasiones terminas mal. Es momento de decidirte ir por eso que quieres. Recuerda que no significa que el amor no sea para ti, sino que todavía no lo encontraste.

CAPRICORNIO

Vienen días en los que deberás enfocarte en cambiar tu forma de ser y de actuar con las personas que te rodean porque dejas entrar a quienes te lastiman.

ACUARIO

Si tienes pareja y sientes que se distanció, díselo. No te quedes con nada porque eso se acumula hasta convertirse en una bomba de tiempo. Una de tus amistades se comprometerá en estos días.

PISCIS

Si tu trabajo tiene que ver con ventas podría resultar excelente para mejorar tus ingresos. Se visualizan nuevos amores y una amistad cercana te dará una sorpresa. Ten mucho cuidado de a quien le das tu corazón porque podrías cometer grandes errores. Tienes momentos en los que te desesperas, recuerda que cada persona es distinta.

