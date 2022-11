El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 25 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 25 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Debes dejar atrás las palabras ríspidas. Tú y tu pareja tienen que hacer las paces, dado que solo bailan alrededor de una anécdota banal y difícil de resolver. Ese juego puede hacerles daño. Mantén una relación cordial con aquella persona que muestra ambivalencia, no le confíes ni tus planes ni secretos.

TAURO

En una pareja no debe haber bandos. Esa es la pervivencia del amor y por eso es necesario remar en el mismo sentido. Siempre ve con tus compañeros y no dejes que todas las responsabilidades recaigan sobre ti. Mantén una buena comunicación.

GÉMINIS

No dejes en visto tus mensajes y devuelve todo acto que va hacia ti. Tu pareja necesita sentirse en tu vida. Tampoco hagas promesas en el aire porque los buenos negocios se basan en los hechos. Además, para que una idea se consolide debe tener sinceridad y transparencia.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Si la vida insiste en derrumbarte, recuerda lo que tienes. Tu mayor fortuna es el amor que vives, ofrendas y recibes. En nombre de tu pareja todo es tolerable. Ahora es tiempo de recurrir a inversores que compartan tu mirada sobre el futuro. Comienza a trabajar para conseguir al menos cinco, tu número de la suerte en lo que tiene que ver con el dinero.

LEO

No hagas ademanes exagerados porque intimidar no está bien en ningún contexto y menos con tu pareja. Este es un buen día para recuperar el dinero que dabas por perdido. Descubrirás que puedes confiar en la gente, algo que te permitirá reconsiderar brindar más de tu ayuda en el futuro.

VIRGO

Tu pareja no te da respuesta, debes considerar que tal vez no la tiene. Las apuestas a veces nos llevan a ganar y en otras ocasiones no. Este es tu caso hoy. Observa las tendencias y retírate de la mesa.

LIBRA

Debes empezar a ceder porque tu pareja y tú se enfrascaron en la controversia. Dale por su lado porque el conflicto no tiene importancia. Hoy van a pedir tu colaboración. Debes moderar tu entusiasmo por si no te ofrecen un acuerdo justo. Deja de brindar muestras gratis.

ESCORPIO

Los regalos son importantes el amor y tu pareja no ha recibido nada desde hace tiempo. Los astros te sugieren que detengas esos gastos de los que no te das cuenta. Lleva una contabilidad más disciplinada y tu dinero incrementará.

SAGITARIO

Es fundamental que arregles tu relación. Toma un descanso hoy, antes del duro trabajo que se aproxima. La puntualidad debe ser tu credo a partir de este día. Tus jefes o socios tienen en gran valía su tiempo y no lo quieren desperdiciar ni por ti ni por nadie.

CAPRICORNIO

Hay que respetar los acuerdos y cumplir la palabra. En la pareja hay que hacer lo que nos toca para poder avanzar en un mejor entendimiento. Sueles casarte con tus ideas con demasiada fuerza y no dejas que haya discusión. Tienes que ser más abierto.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy, viernes 25 de noviembre Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Espera a que tu pareja esté lista para superar su trance. Dale tiempo y espacio para vivir sus procesos. Por otro lado, la clave del éxito es la constancia. El talento suma, pero si no insistes se torna escurridizo.

PISCIS

No debes temer por el paso del tiempo sobre la persona que amas. Ambos mutarán y hallarán nuevas razones para amarse. Hoy entrégate al 100 % a esa pasión por tu trabajo. Serás observado por ojos que, de quedar convencidos, te darán la oportunidad de crecer.

LA NACION