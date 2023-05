El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 26 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 26 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es hora de que te preocupes más por ti que por los demás. Por estar pendiente de otras cosas no te das cuenta de que a veces cometes errores. Tienes que hacerte responsable de ellos y empezar a reconstruirte como persona.

TAURO

Te llegará una noticia relacionada con una persona que quieres mucho. No será nada agradable, por lo que en un principio te será difícil de creer, sin embargo, debes tomar este golpe como una señal. Aléjate de la gente negativa.

GÉMINIS

Podrías tener problemas con tu pareja a causa de chismes inventados por terceros. No les prestes atención, de lo contrario tu relación se fracturará. Por otro lado, un familiar necesitará de tu ayuda, si tienes la oportunidad bríndasela.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Recibirás algunas sorpresas este fin de semana, por parte de varias personas que son importantes para ti. Eso significa el inicio de una muy buena racha en tu vida. Si bien habrá situaciones complicadas, serán fáciles de resolver.

LEO

Se aproximan instantes de tensión con tu pareja, probablemente la monotonía los alcanzará y ambos comenzarán a alejarse. Si quieres evitar eso, habla con él o ella y hagan una estrategia para no caer en la costumbre.

VIRGO

Es preciso que les pongas un alto a las personas que todo el tiempo buscan decirte qué hacer y cómo hacer las cosas. Eres dueño de tu vida y tienes el derecho de decidir sobre ella. Si no respetan tus límites, aléjate de ellos.

LIBRA

Los astros te recomiendan estar más al pendiente de tus amistades, dado que algunas de ellas podrían ser más falsas de lo que crees. Su doble cara quedará en evidencia muy pronto y así te darás cuenta de quién debes alejarte.

ESCORPIO

La recomendación para este viernes es que mesures un poco tu carácter porque, de lo contrario, podrías tener problemas con algunas personas de tu trabajo. A veces tu forma de ser no es tan fácil de sobrellevar.

SAGITARIO

Se avecina una serie de problemas familiares, pero no algo de lo que debas preocuparte. Todo se solucionará pronto si cada miembro de la familia pone de su parte. Si tú no estás involucrado, no tomes partido por nadie.

CAPRICORNIO

Es hora de que comprendas que los éxitos y el dinero no caen del cielo. Para lograr lo que quieres tienes que esforzarte y si algo no se te da es porque quizá no has hecho lo suficiente. Utiliza este fin de semana para planear lo que debes hacer.

ACUARIO

Se impone que cuides más tu alimentación porque preservar tu salud debería ser la prioridad número uno. Tu cuerpo es la mayor posesión que tienes, así que haz todo lo posible por mantenerlo saludable. Serán días de recibir bendiciones.

PISCIS

Solías caracterizarte por ser alguien pasivo, conformista y que soportaba cualquier cosa, pero eso terminó. A partir de este viernes modificarás tu carácter y de esa manera te quitarás de encima todo lo que no te ayuda a prosperar.

