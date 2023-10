escuchar

En los últimos años, Nana Calistar supo ganarse el cariño de la gente con sus comentarios graciosos en internet y sus predicciones acertadas. Hoy, la pitonisa nuevamente tomó su manto de nexo entre la tierra y las estrellas para comentar por sus redes sociales qué le espera a cada signo en materia social, laboral y romántica este viernes 27 de octubre.

Aries

Los sueños que tienes últimamente tienen un significado profundo; busca interpretarlos. Una conexión virtual puede transformarse en un fuerte lazo amoroso. En el trabajo, no te desesperes buscando resultados inmediatos; la paciencia y el esfuerzo darán sus frutos.

Tauro

Mantén tu dignidad y no te comprometas por aquellos que no valoran tu esencia. A la vuelta de la esquina te espera una sorpresa, ya sea un viaje o una pequeña fortuna. Tu salud es primordial, escucha a tu cuerpo y no ignores las señales.

Géminis

Sé cauteloso al moverte; no te expongas a riesgos innecesarios. Viejas historias regresan, pero te brindan la oportunidad de cerrar capítulos pendientes. Hay un familiar que se siente solo; tu apoyo y cariño le harán bien.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, viernes 27 de octubre UNSPLASH

Cáncer

Las apariencias engañan; tómate tu tiempo para conocer a quienes te rodean. Reflexiones sobre relaciones pasadas te ofrecerán claridad sobre lo que deseas en el presente. Asegúrate de establecer límites en tus relaciones, protegiendo tu bienestar emocional.

Leo

El anuncio de un embarazo en tu círculo cercano traerá alegría. Si estás en una relación, este es el momento de profundizar y fortalecer el vínculo. Prioriza tu salud y bienestar; una rutina activa te ayudará a sentirte pleno.

Virgo

Desafíos emocionales se presentarán, pero también te brindarán la oportunidad de fortalecerte. El amor está en el aire, y alguien cercano podría estar viéndote con nuevos ojos. Tus emociones estarán a flor de piel.

Libra

La relación necesita amor y paciencia. Evita discusiones y busca armonía. Tu salud reclama atención; escucha a tu cuerpo y aliméntalo bien. Da y recibe en igual medida en el amor, busca equilibrio.

Escorpio

Las desilusiones pasadas te hacen más fuerte y sabio. Aprende a confiar selectivamente. La positividad y el humor son tus aliados; úsalos con prudencia. Atrévete a cambiar tu entorno laboral si sientes que es necesario.

Los horóscopos de Nana Calistar para esta jornada Pixabay

Sagitario

Transforma la tristeza en aprendizaje y crecimiento. Oportunidades laborales están cerca; mantente atento. Cambia patrones para lograr tus metas. No permitas que opiniones ajenas te desestabilicen. Controla tu temperamento; valora a tus seres queridos.

Capricornio

Caíste, pero te levantas con más determinación. Busca oportunidades y no temas al cambio. Deshazte de relaciones tóxicas y busca autenticidad. Tus finanzas pueden mejorar con organización.

Acuario

Viajes y reuniones familiares revitalizarán tu espíritu. Aprende de tus errores pasados y evita repetirlos. Mantente firme en tus decisiones y valores. Valora a aquellos que realmente están a tu lado en momentos difíciles.

Piscis

Todo acontecimiento tiene su razón de ser. Aprende a dar sin esperar tanto a cambio, pero con límites. Tu noble corazón merece reciprocidad. Enfrenta los obstáculos con determinación y visión. Ajusta tus gastos y evita derroches innecesarios. El compromiso en las relaciones es esencial.