El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 9 de junio

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 9 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tendrás cambios de humor repentinos, solo ten cuidado de no lastimar a otras personas en ese proceso. Una expareja regresará a tu vida, pero desde el principio debes marcar tu distancia. También puede haber una discusión familiar.

TAURO

Es probable que estés en un momento de confusión amorosa porque no sabes con cuál de las dos personas que te gustan quedarse. Sin embargo, siempre que te sientas así es mejor permanecer solo hasta que aclares tu mente.

GÉMINIS

Se prevé que atravieses un viernes complicado en tu trabajo, tendrás mucho estrés y carga laboral. Además, debes cuidarte de los dolores de estómago y las caídas porque estarán a la orden del día. Mantente prevenido.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

CÁNCER

No vuelvas a cometer los mismos errores del pasado, utiliza todo lo que te sucedió como aprendizaje. Recuerda que a una pareja nunca se le debe de dar todo, ya que cuando menos te lo esperas podrías recibir una puñalada por la espalda.

LEO

Los astros te dicen que debes de cuidar tu dinero y empezar a crear tu propio patrimonio. No lo gastes en cosas que no necesitas porque en el futuro te va a hacer falta todo eso que derroches. Cierra los ciclos que tengas pendientes.

VIRGO

Si quieres que tus sueños se hagan realidad, debes trabajar por ellos. Nada cae del cielo y si pretendes tener la vida que siempre has deseado es fundamental que te esfuerces. Por otro lado, aprende a decir que no a las cosas que no te agradan.

LIBRA

La recomendación para este viernes es que no intentes cambiar a ninguna persona, no eres el salvador de nadie. Si lo haces, el único perjudicado serás tú. Tampoco pongas todo tu esfuerzo en alguien que no lo hace por ti.

ESCORPIO

Será un fin de semana de mucha reflexión. Tendrás que poner en orden tus sentimientos y lidiar con algunas heridas del pasado que todavía tienes abiertas. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, esa es la clave.

SAGITARIO

Tendrás varias reuniones sociales y en una de ellas conocerás a una persona que se convertirá en una amistad inseparable. También podrías conocer a gente nueva a través de las redes sociales. Si no tienes pareja, la conseguirás.

CAPRICORNIO

La mala noticia para el día de hoy es que, si tienes una relación a distancia, esta comenzará perder la intensidad poco a poco. La llama que había entre ustedes se apagará si solo uno de los dos pone de su parte para mantenerla, deben ser ambos.

ACUARIO

Una de tus exparejas se enfermará y tú estarás ahí para ayudarle. Solo no confundas tus sentimientos. Respecto a tu pareja, si es que tienes, podría haber algunos problemas derivados a tu falta de interés. Si realmente le quieres, demuéstraselo.

PISCIS

Finalmente sabrás identificar qué tipo de personas son las correctas para ti, tanto en cuestiones amorosas como amistosas. En el amor, sentirás algo que no conocías, y en las amistades tendrás algunas igual de leales que tú.

