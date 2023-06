El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 9 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 9 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es un buen día para reconocer el esfuerzo de las personas que están a tu lado. A veces te brindan su apoyo incondicional y tú no lo ves. Date cuenta que tienes a tu alrededor a gente realmente valiosa y que te quiere.

TAURO

Tienes que ser más honesto con tu pareja. Dile lo que sientes, incluso si se trata de reclamos o preocupaciones. En una relación ambos deben escucharse y hablar abiertamente de sus emociones. No te limites.

GÉMINIS

Se impone que descanses, sobre todo si te sientes agotado. No le exijas a tu cuerpo más de lo que puede dar porque podrías arrepentirte. Si te sobrecargas de responsabilidades habrá un momento en el que ya no podrás más.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Los astros te dicen que es un buen momento para pedir el ascenso o el aumento de sueldo que quieres. Tus directivos tienen una buena impresión de ti y no te lo negarán. Deja el miedo a un lado, tienes todo de tu parte.

LEO

Este viernes encontrarás el impulso que necesitas para conseguir tus objetivos. Empezarás a luchar por ellos incansablemente y se prevé un panorama positivo. Es fundamental que no des ningún paso atrás, siempre hacia adelante.

VIRGO

Es hora de que liberes esa creatividad que habías almacenado por mucho tiempo. Haz todo lo que te gusta sin miedo al qué dirán. Además, cualquier tipo de expresión artística te será de gran ayuda para mostrar tus sentimientos.

LIBRA

Cuídate de los dolores de cabeza y otras molestias físicas porque estarán a la orden del día. No te dejes sobrepasar por las preocupaciones porque el estrés podría ser tu peor enemigo. Recuerda que todo lo sentimental termina pasándole factura al cuerpo.

ESCORPIO

Tu pareja te dará una buena noticia hoy, que estará relacionada con un tema de salud. Puede ser que te anuncie el término de una enfermedad o hasta un embarazo. Lo que sí es seguro es que te causará felicidad.

SAGITARIO

Es preciso que cumplas las promesas que hiciste en algún momento. No dejes nada para después porque es tu palabra la que está en juego. Tus seres queridos toman mucho en cuenta las acciones y no las palabras.

CAPRICORNIO

Es un excelente día para disfrutar del silencio y la calma que hay en tu hogar. No siempre tienes que estar en acción o de un lado para el otro. Descansa, relájate y si es lo que deseas no te relaciones con nadie hasta que recargues energías.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Tu pareja te hará algunos pedidos que tú consideras difíciles de cumplir. Es ahí donde radica el problema que han tenido desde hace algún tiempo: que tú no estás dispuesto a mejorar los aspectos que te pide. En tanto no lo hagas, su relación no cambiará.

PISCIS

Debes estar atento a tus pensamientos y a los anuncios que recibes desde tu interior. Podrías tener una idea de cómo generar ingresos. Una vez que la tengas clara, échala a andar lo más pronto posible para evitar que te la plagien.

LA NACION