El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 9 de junio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 9 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Estarás más unido que nunca con tu familia, tanto para los buenos momentos como para los malos. Ellos te apoyarán siempre que lo necesites y podrás recurrir a tu hogar si tienes un día triste. Entrarás en una etapa de renovación.

Números de suerte: 8, 14, 15.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Si estás soltero, finalmente encontrarás a la pareja ideal. Mientras que si sí tienes una relación, establecerás lazos más estrechos con tu ser amado. Por otro lado, ten cuidado con gastar tu dinero de forma excesiva.

Números de suerte: 23, 30, 21.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Este fin de semana deberás resolver un asunto importante, pero no será nada con lo que tú no puedas. Se te presentarán inconvenientes y obstáculos grandes, no obstante, encontrarás las soluciones sin mayor problema.

Números de suerte: 11, 6, 13.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La recomendación para este viernes es que sigas tus instintos y que le prestes atención a lo que sientes. Si deseas estar en soledad, no hablar con nadie y mantenerte fuera de la vista de todos, hazlo, tómate tu tiempo.

Números de suerte: 15, 28, 9.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No te cierres a todo lo bueno que está por llegar a tu vida: conocerás nuevas personas que se convertirán en grandes amigos o hasta en el amor de tu vida. Déjate llevar y no te presiones, mientras no le hagas daño a nadie todo está bien.

Números de suerte: 30, 26, 2.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es preciso que te organices mejor para que no estés presionado y sin poder relajarte. Si vas a adjudicarte muchas responsabilidades debes saber gestionar el tiempo. Debe sobrarte espacio para tomar un descanso.

Números de suerte: 12, 45, 3.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

El día de hoy serás esa compañía que todos quieren tener. Llamarás la atención a donde quiera que vayas y la gente buscará acercarse a ti. Eso puede servirte para hacerte notas en ambientes donde lo creas necesario, como en tu trabajo.

Números de suerte: 18, 5, 1.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que priorices el tiempo con tus seres queridos. Celebra junto a ellos y comparte momentos especiales, esa es la clave para mantenerte feliz siempre. Por ahora no hagas viajes, no están bien aspectados.

Números de suerte: 7, 31, 20.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se expandirá tu círculo de amistades y tu vida social se exaltará. Incluso en una de esas reuniones a las que asistirás conocerás a alguien en un ambiente romántico. No te cierres a ninguna posibilidad ni te niegues a conocerle.

Números de suerte: 20, 7, 16.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Si tienes planes para hacer algo con tus amistades este fin de semana, es fundamental que prepares todo con tiempo y que te prevengas para cualquier inconveniente. Al parecer la energía planetaria no está de tu lado y podrías sufrir retrasos.

Números de suerte: 1, 22, 52.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Cualquier relación amorosa en la que te involucres tendrá éxito, el amor se ve más serio y estable a futuro para ti. Respecto a tu situación económica, algún dinero que esperabas podría demorarse más de lo previsto.

Números de suerte: 13, 18, 50.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Entrarás en una de tus mejores etapas sociales del año. Desarrollarás las habilidades necesarias para hacer nuevas amistades y conectar de inmediato con las personas que recién conoces. De ahí saldrán relaciones importantes.

Números de suerte: 29, 17, 2.

