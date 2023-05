El horóscopo de Niño Prodigio para la semana del 29 de mayo al 2 de junio

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 29 de mayo al 2 de junio a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

Lo que más necesitas es abrir tu mentalidad y ser receptivo a otros puntos de vista. Esto puedes lograrlo al fomentar el diálogo con otras personas y no molestarte si te dicen algo que no te agrada. Ten por seguro que es un ejercicio que te servirá a futuro.

Tauro

En los próximos días recibirás varias propuestas para entablar un negocio importante. Si lo aceptas con fe y le pones todo tu esfuerzo, comenzarás a adquirir la fortuna que siempre has deseado. La abundancia no te faltará.

Géminis

La energía planetaria está de tu lado, lo que significa que todo lo que hagas promete ser exitoso y que tu creatividad se exaltará. No te quedes con nada y muéstrale al mundo tus talentos, de esa manera atraerás más cosas positivas.

Niño Prodigio dio los horóscopos de hoy Niño Prodigio/YouTube

Cáncer

La recomendación para esta semana es que te conectes más con la naturaleza, dado que esa es la manera de desprenderte de energías negativas y atraer las positivas. También puedes practicar la meditación.

Leo

Te rodearás de gente que te llena de inspiración y que todos los días te da un buen mensaje. Continúa de esa manera y relaciónate con personas que tengan las mismas aspiraciones. Recuerda que tu círculo social habla mucho de ti.

Virgo

Los astros te recomiendan continuar enfocado en tus objetivos si es que quieres conseguir el éxito profesional. No te distraigas con cosas que no valen la pena y que no te ayudarán a llegar a la cumbre.

Libra

Llegó tu momento de ser feliz y de disfrutar la vida al máximo, así que debes saber que el Cosmos tiene algo preparado para ti. A partir de este lunes te llegarán buenas noticias y es probable que te vayas de viaje.

Escorpio

Los astros te dicen que no hay nada que pueda salirte mal próximamente, por lo que debes aprovechar esa energía para cumplir tus sueños. No te rindas y ve por tus deseos más grandes y tus fantasías más inalcanzables.

Sagitario

Si tienes pareja, atravesarás por una racha de amor puro en el que ambos se demostrarán lo que sienten el uno por el otro. Si no tienes, es muy probable que en los días venideros te cruces con alguien que se convertirá en tu amor verdadero.

Capricornio

Se impone que seas más cuidadoso con tu salud y que todo lo referente a tu cuerpo sea tu prioridad número uno. Rodéate de naturaleza y no consumas alimentos que sabes que te hacen daño. Si no lo haces podrías sufrir las consecuencias.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy www.ninoprodigio.com

Acuario

Es preciso que tú mismo fomentes y fabriques la energía positiva dentro de tu hogar. Eso se puede lograr si mantienes todo limpio y haces cosas alegres, como escuchar la música que más te gusta y decorar con tus piezas de arte favoritas.

Piscis

Tus seres queridos serán de gran influencia para ti, vas a recordarlos mucho y te atormentará la idea de que hay algunos que ya no están cerca de ti. Visita a aquellos que todavía están y recuérdales cuánto los amas.

LA NACION