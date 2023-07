El horóscopo de Niño Prodigio para la semana del 3 al 7 de julio

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 3 al 7 de julio a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

Gustarás de estar rodeado de tus seres queridos y eso ayudará a que saques tu lado más sensible. Nada te llenará más que compartir momentos con ellos y, de ahora en adelante, esa será tu prioridad para hacer en los tiempos libres.

Tauro

Todo lo relacionado con la familia está bien proyectado para ti, solo trata de no tener una actitud dominante hacia ellos. Sueles ser quien organice las cosas, pero a veces cometes abuso de poder y no permites que te lleven la contraria.

Géminis

Algunas personas cercanas a ti te buscarán para pedirte dinero prestado y si te nace dárselos no lo dudes dos veces. Después podrías ser tú el que necesite ayuda económica. Demuestra que siempre vas a estar ahí.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana

Cáncer

Podría haber diferencias de opinión entre varias personas con las que te juntas y eso te provocará un gran malestar. Lo que puedes hacer es convertirte en el mediador para evitar un desacuerdo más grande. Todos te seguirán el paso.

Leo

Eres de esos signos que se toman muy personales las ofensas que les dirigen a tus seres queridos. Esta semana vivirás algunos de esos momentos incómodos y no podrás quedarte callado. Tu familia es tu punto débil y todos lo saben.

Virgo

Los astros te dicen que, si bien puedes ser exitoso en la vida sin la ayuda de tu familia, probablemente siempre sientas su ausencia. Así que lo recomendable es que les permitas que te ayuden y que hagan un futuro mejor juntos.

Libra

La gente te demostrará que está contigo, a pesar de que no sueles ser cálido o expresar cariño. Además, te dirán que ellos saben que siempre los apoyarás, aunque no siempre lo digas. En el plano familiar, alguien se desarrollará profesionalmente.

Escorpio

La recomendación para la próxima jornada es que tomes los consejos de tus antepasados y que te dejes guiar por su experiencia. Incluso si hay algunos que ya no están, puedes vivir con sus recomendaciones en mente.

Sagitario

Sentirás una gran empatía por la gente de bajos recursos económicos, lo que te ayudará a ver el mundo de diferente manera. Eres capaz de hacer sacrificios con tal de ayudarles y eso lo demostrarás esta semana.

Capricornio

Te irritarás con frecuencia y no soportarás que nadie te diga algo. Es probable que no actúes de la mejor manera, ya que reaccionarás de forma autoritaria ante muchas cosas. Trata de calmarte y no buscar problemas.

Acuario

Tendrás la facilidad de hacer nuevas amistades y de renovar las actuales. A pesar de que estés renuente en cuanto a expresar tus emociones, la gente comprenderá por qué lo haces y no te juzgará. Les demostrarás tu cariño de una forma no convencional.

Piscis

Eres un signo muy apegado a sus amigos y a su familia, por lo que en los próximos días no puede faltar una demostración de amor de tu parte. Hasta el detalle más pequeño les hará felices, lo importante es la intención.

