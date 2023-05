El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 1 de mayo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 1 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tendrás un golpe de suerte, que podrías aprovechar para mejorar tu economía. Es hora de que apliques ese plan financiero que tienes en mente desde hace tiempo. Por otro lado, algo que creías raro e imposible sucederá el día de hoy.

Números de suerte: 5, 46, 32.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Habrá algunos cambios en tu vida, pero todos para tu bienestar. Serás alguien más independiente y tus relaciones interpersonales estarán más estables. Incluso te atreverás a dejarles de hablar a algunas personas que te hacían daño.

Números de suerte: 14, 10, 15.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es bueno ser sincero, pero no si tu sinceridad va a lastimar a alguien. Cuida muy bien lo que dices este lunes porque podrías herir susceptibilidades. No dejes para después las cosas que puedes terminar fácilmente hoy.

Números de suerte: 15, 13, 19.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se impone que utilices todas tus virtudes a tu favor, es hora de demostrar cuan inteligente y encantador eres. Esas armas serán las más poderosas para lograr lo que quieres. Termina ese proyecto, aunque la gente no crea en ti.

Números de suerte: 4, 22, 1.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este inicio de semana es que fortalezcas todos tus lazos afectivos con los que te rodean. Únete más a tu familia, comparte cualquier sentimiento que ellos tengan en ese momento, ya sean tristezas o alegrías.

Números de suerte: 36, 28, 11.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Algunos seres queridos esperarán que los ayudes con un problema que tienen, sin embargo, no debes sentirte presionado a hacerlo. No hagas más de lo que estás dispuesto, aprende a poner límites para que no se aprovechen de ti.

Números de suerte: 18, 40, 12.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La energía planetaria estará de tu lado y eso provocará que todos los que te rodean confíen más en ti. Gracias a eso te sentirás no solo más arropado, sino también capaz de hacer cosas que algunos creen imposibles.

Números de suerte: 2, 17, 26.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Podrías conocer a alguien especial el día de hoy, ya sea una amistad o alguien con quien iniciar una historia de amor. Es necesario que asumas una actitud positiva ante todo y que comiences a atraer lo que quieres para tu vida a través de tus pensamientos.

Números de suerte: 21, 10, 50.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Finalmente te darás cuenta de que cuáles fueron los errores que te hicieron fracasar en el pasado. Así que de ahora en adelante lucharás para hacer los cambios necesarios, aquellos que te aseguren el éxito y la paz en tu vida.

Números de suerte: 21, 5, 10.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Quedarán en el olvido algunos miedos e inseguridades que tenías. Todo lo que te ataba quedará atrás y ahora disfrutarás de mayor libertad en todos los sentidos. Es un buen momento para hacer todo lo que tienes pendiente.

Números de suerte: 42, 15, 7.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Deberás tratar con algunas personas difíciles este lunes, pero los planetas te ayudarán a tener más paciencia y lograr sobrellevarlo. Por otro lado, deja fluir tu imaginación y verás cómo salen creaciones preciosas.

Números de suerte: 9, 20, 18.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tu intuición estará más certera que nunca, descubrirás algunas cosas que no sabías. Nada podrá detener tu progreso porque te darás cuenta de las malas intenciones de la gente desde antes. Resolverás cualquier obstáculo que se te presente.

Números de suerte: 10, 35, 6.

