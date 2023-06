El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 12 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 12 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Serás el gran mediador de cualquier discusión esta semana. No podrás observar algún altercado sin antes querer poner todo el orden. Solo trata de no distraerte de tus verdaderas prioridades, como cualquier cita que tengas programada.

Números de suerte: 11, 7, 20.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Ve hacia adelante con la seguridad de que vas a tener éxito en todo lo que te propongas. Confiar en ti siempre es la clave para que lo que hagas te salga bien. Por otro lado, perdónate por tus errores y no te aflijas por algo que ya pasó.

Números de suerte: 7, 15, 22.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La recomendación para este inicio de semana es que cuides tus gastos y planees mejor la manera en la que gastas tu dinero. Recuerda que siempre debe de haber un balance para que no te estreses y reine la paz en tu día a día.

Números de suerte: 11, 9,14.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los próximos días serán de mucha intensidad al lado de tu pareja, estarán más enamorados que nunca y se involucrarán al 100% en la vida del otro. Si no tienes a algún ser amado, sentirás la necesidad de compartir tu vida con alguien.

Números de suerte: 28, 49, 4.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que pronto llegarán cambios a tu entorno laboral que te favorecerán. Al principio creerás que nada te sale bien, pero poco a poco te darás cuenta de que todas esas modificaciones son positivas para ti.

Números de suerte: 18, 30, 10.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es probable que protagonices algunas discusiones con tus padres u otras personas mayores de tu familia. Solo trata de mantenerte cuerdo y de no decir cosas de las que puedas arrepentirte. Pondrás tu energía en un deseo que quieres cumplir a como dé lugar.

Números de suerte: 20, 16, 9.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se impone que seas más cuidadoso a la hora de hacer negocios. Particularmente este lunes es mejor que no intentes nada nuevo y que no hagas ninguna transacción si no estás 100% seguro. Lo precipitado puede salir mal.

Números de suerte: 8, 41, 6.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es preciso que te dejes llevar por tu intuición a la hora de tomar decisiones, por ejemplo cuando conoces a alguna persona y tratas de saber si es la correcta para ti. Las energías no mienten y si sientes algo debes tomarlo en cuenta.

Números de suerte: 1, 25, 43.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Reevaluarás decisiones que tomaste en el pasado y de las que ahora sufres las consecuencias. También recibirás noticias de alguien que estaba ausente en tu vida desde hace mucho tiempo. En tu hogar habrá transformaciones.

Números de suerte: 1, 21, 3.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Debes tener mayor control de tus emociones, de lo contrario podrías estallar ante cualquier mínimo estímulo. Pon de tu parte para que haya calma a tu alrededor y piensa dos veces lo que vas a decir cuando estás eufórico.

Números de suerte: 3, 17, 40.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu pareja será tu principal motivación este lunes. Aunque pases por malos momentos, te sentirás alentado por él o ella y eso te ayudará a continuar en el cumplimiento de tus metas. Aprenderás a trabajar en equipo.

Números de suerte: 16, 37, 1.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

La recomendación para esta jornada es que trates de reconciliarte o al menos de ser más cordial con los familiares con los que tuviste problemas en el pasado. Es hora de que seas más flexible y que pongas de tu parte.

Números de suerte: 38, 40, 9.

