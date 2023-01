El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 3 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 3 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Lograrás superar momentos difíciles que pasaste con tu salud. Ahora dejarás atrás las enfermedades y seguirás adelante. Es posible que aumenten las personas que no son afines a ti. No temas, tu luz te protegerá.

Números de suerte: 16, 9, 48.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

A veces tu mente es tu peor enemigo. Deja de darle tantas vueltas al asunto y trata de descansar. No todo está en tus manos. Presta especial atención a tu salud, tanto física como mental y así podrás hacer frente a los problemas que tanto te abruman en este momento. Recuerda ser positivo y siempre trabajar en ser una mejor persona.

Números de suerte: 29, 5, 13.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Llegarán a tu vida nuevas amistades que traerán puras cosas buenas. El futuro luce prometedor, sobre todo en el plano profesional. Sabrás organizar adecuadamente tu tiempo e invertirlo en actividades que sumen.

Números de suerte: 17, 30, 2.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los próximos días tendrás buenas noticias en el aspecto económico. Por fin podrás darte ese gusto que tanto deseas desde hace tiempo. Tendrás particular interés por desempeñarte en las áreas laborales que tengan que ver con la decoración, la música e incluso la política.

Números de suerte: 4, 31, 28.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hoy es el día para comenzar a cuidar tu salud. Trata de alimentarte mejor e intenta ejercitarte todos los días. Nunca estará de más escuchar el consejo de tus seres queridos, pero siempre ten en mente que tienes la última palabra.

Números de suerte: 41, 35, 28.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Recuerda que no debes ni puedes intentar controlar la vida de ninguna de las personas que te rodean. Trata de ser más amable contigo, pero también sé más paciente y comprensivo con tus amigos.

Números de suerte: 47, 15, 9.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Tus buenas decisiones en los negocios se verá reflejado con la llegada de dinero. Presta atención de quienes te rodeas porque hay muchas personas que buscan hacerte daño.

Números de suerte: 8, 12, 5.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Vencerás tus miedos e inseguridades que no te dejaban avanzar hacia el futuro. Comienza a trabajar en tus metas y sueños que te llevarán a la felicidad. Los tiempos de calma se adueñarán de tu vida.

Números de suerte: 18, 24, 35.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Es posible que haya cambios en lo que respecta a tu trabajo. Por fin dejarás atrás todo lo que te perjudica y serás reconocido por tus talentos y habilidades. Recuerda que todos los días habrá desafíos.

Números de suerte: 1, 34, 50.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Deja el pasado donde pertenece y comienza a trabajar en un nuevo capítulo de tu vida. En el tema romántico, es posible que haya cambios radicales. No permitirás que te engañen o te brinden falsas promesas de amor.

Números de suerte: 45, 3, 27.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Usa tu imaginación para no darte por vencido y trabajar constantemente en lograr aquello que tanto deseas. Estarás ahorrativo, pero sin caer en los extremos. No te privarás de darte tus gustos, pero tampoco malgastarás en cosas que sabes no tienen sentido.

Números de suerte: 22, 1, 14.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Recuerda que vida solo hay una. Sonríe, diviértete y sé feliz. Estos días te sentirás desinhibido y libre de tabúes, sin limitaciones de tiempo, espacio o etiquetas.

Números de suerte: 6, 10, 32.

Horóscopo de Piscis

LA NACION