El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 15 de febrero

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 15 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tendrás en tu interior una calma que nadie podrá romper. Sabrás ignorar la negatividad de las personas para lograr que nada te afecte. Esa fortaleza la conseguiste porque has madurado, así que es una representación de tu crecimiento.

Números de suerte: 41, 39, 24.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que todo lo que le has pedido al Universo está a punto de llegar. Esos sueños se cumplirán antes de lo que crees. Por otro lado, conocerás a una persona que promete darle un nuevo sentido a tu vida.

Números de suerte: 19, 46, 31.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La recomendación es que te alejes de las personas que no te hagan sentir bien y que, por el contrario, te incomoden. La intuición será tu mejor compañera para saber de quiénes tienes que tomar distancia definitiva.

Números de suerte: 5, 30, 12.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Te recuperarás del daño que te causaron algunas personas. Todavía te duele, pero poco a poco surgirás de las cenizas y te levantarás más fuerte que nunca. Toma todo eso que te pasó como una enseñanza para el futuro.

Números de suerte: 39, 10, 13.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los planetas te exhortan a no dejar ninguna tarea pendiente, dado que podrías olvidarte de algo y atraer problemas. Además, esas distracciones podrían hacerte perder también algún objeto de valor, como el celular o las llaves.

Números de suerte: 9, 50, 33.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Hoy deberás demostrar de qué estás hecho y por qué tu fortaleza es digna de admirar. Te convertirás en la inspiración de muchas personas. Aunque también podrías obtener nuevos enemigos, así que tienes que estar alerta.

Números de suerte: 33, 1, 9.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se impone que busques actividades que te distraigan un poco, ya que últimamente tienes una gran presión sobre ti. Tu salud se verá afectada en un futuro no muy lejano si no haces algo por liberarte del estrés.

Números de suerte: 16, 28, 2.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que aprendas a dejar ir lo que ya no es para ti. Hay cosas que no puedes cambiar y esas son las que menos deben causarte conflictos emocionales, ya que no están en tu control. Te ofrecerán entrar en un nuevo proyecto.

Números de suerte: 7, 25, 11.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La recomendación es que aceptes este miércoles todo tipo de ayuda que te ofrezcan, porque tienes muchos asuntos sin resolver. Eso te ayudará a liberar la carga y a desprenderte de esas situaciones tensas.

Números de suerte: 26, 9, 15.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Este miércoles es el día perfecto para que des el primer paso con esa persona que te gusta. Si no lo intentas, no hay manera de saber si es para ti o no. Es momento de demostrar cuán valioso eres. Ten por seguro que le encantarás.

Números de suerte: 4, 13, 27.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tienes guardados algunos secretos que, de no ser revelados, podrían dañar a alguien. Eso no te ha dejado dormir porque sientes que tienes el deber de decírselo a los involucrados. Haz lo que tu conciencia te dicte, estás en lo correcto.

Números de suerte: 32, 14, 1.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

La energía planetaria te ayudará a que los demás te admiren por lo que eres. El día de hoy muchos querrán tener tu templanza e inteligencia. Sin embargo, también es necesario que te des tiempo para ti y no solo para impresionar a otros.

Números de suerte: 15, 3, 39

Números de suerte: 15, 3, 39

