El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 6 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 6 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Sabrás cómo gastar el dinero que posees y lo invertirás de la manera correcta. Además, recibirás un gran apoyo por parte de tu familia. En cuanto a lo amoroso, la relación con tu pareja presentará algunos problemas.

Números de suerte: 11, 3, 8.

El horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Para todos los solteros llegará una nueva oportunidad para el amor, conocerás una persona especial. Serán días de mucho amor. Todos los que sí tienen pareja podrían comprometerse o adentrarse en relaciones estables.

Números de suerte: 22, 7, 8.

El horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Las buenas relaciones, ya sean de pareja, amistosas o en la propia famili se fortalecen con los momentos, no con el dinero o regalos. Aprovecha para leer, estás en el momento perfecto para hacer cosas nuevas.

Números de suerte: 45, 33, 10.

El horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se aproxima mucho progreso y nuevos cambios, tanto en tu lugar trabajo como en tu profesión en sí. Los niños te darán muchas alegrías en los próximos días. Tu vida comenzará a ser lo que siempre soñaste y por lo que tanto trabajaste.

Números de suerte: 26, 10, 5.

El horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Las relaciones amorosas no serán tu fuerte hoy; hay que revisar en dónde hay que hacer cambios para mejorar y que los problemas no sean una constante. Imponer tu manera de pensar no es la mejor opción, aun cuando tengas la razón.

Números de suerte: 2, 17, 6.

El horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Atravesarás por días un tanto difíciles en la cuestión sentimental, pero recuerda que nada es para siempre, ni siquiera la tristeza. Levántate con la cabeza en alto y verás que nuevas oportunidades llegarán en todos los aspectos.

Número de suerte: 3, 26, 13.

El horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La preparación será una de tus mejores amigas para tomar decisiones: hay oportunidades, pero para saber elegir la correcta hay que estar preparados académicamente. Acude más a las reuniones familiares para pasar tiempo de calidad con ellos.

Números de suerte: 5, 17, 9.

El horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Que la puntualidad sea tu principal objetivo el día de hoy: revisa bien tu agenda y planea con tiempo tus citas. Ponte al corriente con tus gastos para que tu economía no se vea afectada. Antes de tomar cualquier decisión, piénsalo bien.

Números de suerte: 28, 7, 16.

El horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se aproximan viajes o experiencias de aventura, porque tienes el deseo de explorar y viajar; prepárate. El amor está en todo su esplendor para ti, incluso te arropará y te sentirás amado. Tendrás mucho apoyo de amigos.

Números de suerte: 20, 50, 2.

El horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se presentarán nuevas oportunidades de aumentar tus ingresos, pero quizá no hoy, sino en un futuro cercano. Es momento de hacer una introspección y evaluar tus acciones para ver si funcionan de manera positiva en tu vida.

Números de suerte: 3, 30, 4.

El horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Te sentirás más confiado de expresar tus sentimientos e ideas dentro de tu círculo social, dado que serás un poco más aceptado. Puedes aprovechar eso para fabricar lazos que en un futuro te ayuden en lo profesional.

Números de suerte: 10, 15, 3.

El horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Querrás imponerle tu voluntad a los demás, pero eso no será la mejor idea. Es mejor que priorices el comunicarte de manera correcta con los que te rodean, y llegar a acuerdos sin imponer nada. El amor se vuelve más serio.

Números de suerte: 5, 14, 7.