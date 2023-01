El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 27 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 27 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Brinda apoyo a todas las personas que más lo necesitan. Ten presente que los consejos que has ofrecido a otros han sido de gran apoyo. Por otro lado, por más pequeños que creas que sean, tómate un momento para reconocerte tus logros personales.

Números de suerte: 5, 33,12.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Algunas cosas se alejarán de tu vida, pero le darás la bienvenida a lo nuevo y diferente. Contarás con la fortaleza para arreglar ciertas situaciones y concentrarte en tu futuro. No olvides que solo tú tienes el poder de elegir si fracasar o triunfar.

Números de suerte: 13, 50, 47

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Estrecharás los lazos con tu familia, lo que te ayudará a sentirte más estable emocionalmente. En el tema económico, es posible que comiencen a solucionarse ciertos problemas que te preocupaban. Habrá algunos cambios en lo que se refiere tu vida sentimental.

Números de suerte: 27, 10, 8.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Toma un momento para que puedas organizar todas tus ideas y, por consecuencia, tu vida. Ten en cuenta que si eres descuidado, solo atraerás más descontrol. Es importante que comiences a ser más ahorrativo y más realista al momento de gastar dinero.

Números de suerte: 19, 48, 23.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La oportunidad de que puedas concretar ciertos proyectos y planes cobrará fuerza. Es el momento de que te atrevas a realizar aquello que tanto deseas. No tengas miedo. Las reuniones, compromisos y matrimonios están muy bien aspectados este fin de semana.

Números de suerte: 16, 6, 9.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Gozarás de un gran sentido del humor este viernes. Es posible que alguien del pasado retorne a tu vida. Sin embargo, deberá reconocer que su tiempo a tu lado ya se acabó. No tengas temor de expresarte hacia él o ella con sinceridad.

Números de suerte: 31, 6, 43.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Deberás tomar la iniciativa en todo lo que implica los asuntos de amor. Atrévete y no dejes escapar la oportunidad de acercarte a esa persona que desde hace tiempo ha llamado tu atención. La comunicación será tu fuerte el día de hoy. Empléala sabiamente.

Números de suerte: 39, 4, 2.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Conocerás a personas bastante dinámicas y productivas que sumarán cosas positivas a tu vida. Hoy te sentirás cómodo al poder expresar tus sentimientos en relación con un asunto bastante personal. Además, ahora estarás en la búsqueda de lo real.

Números de suerte: 4, 36, 23.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Debes encontrar la calma y no tomar decisiones precipitadas. Ten presente que estas pueden afectar a las personas que te rodean. Por otro lado, recuerda que no debes cambiar aquello que tanto quieres por cosas materiales. El dinero no es lo más importante en la vida.

Números de suerte: 39, 1, 51.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Hoy es el día perfecto para que comiences a practicar la honestidad. Puedes terminar de una vez por todas con un conflicto familiar al decir la verdad. Sé más paciente y verás cómo así lograrás triunfar pese a los fracasos que pudiste tener el pasado. Sé firme en todas las decisiones que tomes.

Números de suerte: 2, 11, 16.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Deberás priorizar tu paz mental a partir de este instante. Sal a divertirte y deja la rutina a un lado. Viaja para que puedas comenzar con una nueva aventura en tu vida. También deja de mostrar interés por personas que solo se aprovechan de ti.

Números de suerte: 40, 32, 18.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Todo lo que tenga que ver con tu trabajo, estudios o negocios está muy bien proyectado para este día. Emplea todas las oportunidades que tengas para poder aumentar tus ingresos económicos. Algo que pensabas ya estaba seguro no logrará concretarse, pero ten en mente que será para tu beneficio.

Números de suerte: 20, 33, 7.

