El ICE lanza una nueva vacante de trabajo en EE.UU. y no es para agente: estas personas tienen prioridad

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) abrió una convocatoria urgente para contratar investigadores criminales. El formulario de inscripción ya está disponible y cierra el 10 de julio o si se alcanza el tope de 10.000 postulaciones antes de la fecha, según confirmó la agencia en su sitio oficial.

¿Quiénes pueden trabajar con el ICE?

La convocatoria, publicada en USAJobs.gov, está abierta a ciudadanos estadounidenses menores de 37 años. Aunque es de acceso general, se priorizará a exempleados del gobierno federal que hayan perdido su puesto por recortes presupuestarios, cierre de agencias o reestructuración institucional.

El ICE difundió el llamado el 3 de julio desde su cuenta oficial de X (@ICEgov). Las solicitudes se evaluarán en el orden de llegada y el sistema cerrará automáticamente cuando se alcance el cupo.

¿Qué tareas realiza un investigador criminal en el ICE?

Los nuevos agentes se integrarán a la división de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Se trata de cargos federales permanentes, con funciones de campo en contextos de riesgo y colaboración judicial.

Los cargos son permanentes y el salario alcanza US$89.528 al año Foto de ice.gov

Las principales tareas que realizarán los nuevos contratados del ICE incluyen:

Investigar redes delictivas nacionales e internacionales.

Aplicar vigilancia física y electrónica, entrevistas y análisis de polígrafo.

Realizar arrestos, asegurar escenas y recolectar pruebas.

Testificar en juicios y presentar declaraciones ante el gran jurado.

¿Qué requisitos físicos y de residencia exige el cargo en ICE?

Para asumir el cargo, el agente deberá portar un arma de fuego autorizada, en cumplimiento con la normativa federal, y no podrá haber sido condenado por delitos de violencia doméstica.

Además, será obligatorio superar un examen médico de preempleo, que puede incluir una evaluación psicológica, y demostrar que cumple con los estándares físicos y médicos exigidos por el puesto.

Otro requisito ineludible es residir a menos de 49 millas (80 kilómetros) del lugar de trabajo asignado. Si bien los postulantes pueden indicar una preferencia geográfica, el ICE aclara que el destino final será determinado por la agencia de acuerdo con la disponibilidad de vacantes y necesidades operativas.

No aceptar la ubicación ofrecida implica quedar fuera del proceso de contratación. La distribución de cargos se hará dentro del área de responsabilidad de las oficinas regionales de agentes especiales.

Además, el ICE exige que los nuevos agentes completen un entrenamiento obligatorio de 22 semanas en el Centro Federal de Formación Policial (Fletc, por sus siglas en inglés).

El proceso cierra el 10 de julio o antes si se alcanza el cupo

Cómo es el salario en el ICE

El sueldo varía entre US$56.623 y US$89.528 anuales, según la ciudad asignada, bajo la escala federal GL-07. El ICE ofrece puestos en al menos 30 localidades, entre las que se incluyen Phoenix, Los Ángeles, San Diego y San Francisco.

El cargo no permite teletrabajo ni reembolso por mudanza, excepto en ubicaciones específicas fuera del territorio continental. En algunos casos, se otorgarán bonificaciones por repago de préstamos estudiantiles de hasta US$10.000 tras la capacitación.

El empleo otorga acceso completo a los beneficios del sistema federal para empleados y sus familias. La cobertura contempla salud, jubilación, desarrollo profesional y asistencia para el bienestar físico y financiero. Entre los más destacados figuran:

Seguro médico, dental, de visión y de vida .

. Plan de retiro y cuenta de ahorro tipo 401(k).

Licencias pagas y feriados federales.

Apoyo educativo y subsidios de transporte.

Acceso a programas de entrenamiento físico y salud mental.

Se requiere portar arma, superar pruebas físicas y asistir a entrenamiento oficial

¿Qué documentos se deben presentar para postularse al trabajo del ICE?

Las personas interesadas deben enviar su solicitud digital exclusivamente a través de USAJobs, que incluya documentación en inglés. Los documentos principales son:

Currículum actualizado de hasta cinco páginas con experiencia laboral detallada.

de hasta cinco páginas con experiencia laboral detallada. Transcripción oficial universitaria , si se aplica por formación académica.

, si se aplica por formación académica. Formularios SF-50 , en caso de haber trabajado en el Gobierno federal.

, en caso de haber trabajado en el Gobierno federal. Certificados de veteranía, discapacidad o solicitud de acomodación razonable, si corresponde.

Toda la información debe subirse antes del cierre del plazo o se excluirá la postulación.

Cómo es el proceso de evaluación en ICE

La selección consta de dos etapas con plazos definidos. La primera fase, entre el 21 y el 24 de julio, se realizará en línea. La segunda fase, entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre, será presencial en centros autorizados por ICE.

Quienes no pasen las pruebas no podrán volver a postularse durante un año. La agencia también aclara que no reutilizará resultados obtenidos antes de 2025. Todas las notificaciones llegarán por correo electrónico a la dirección registrada en el perfil oficial de USAJobs.