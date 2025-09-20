El icónico sitio de Carolina del Norte, admirado por los turistas, que reabrió tras ser devastado por un huracán en 2024

Helene fue uno de los huracanes más devastadores en la historia de Estados Unidos. El sureste del país, fue la zona con las mayores afectaciones, un ejemplo de ello, es el caso del Parque Estatal Mount Mitchell. A casi un año de su cierre por los daños causados, el espacio público reabrió todas las instalaciones para que los turistas y ciudadanos de la zona puedan disfrutar de sus atracciones.

El parque de Carolina del Norte reabre sus puertas a un año del huracán Helene

El Parque Estatal Mount Mitchell reabrió sus instalaciones el pasado 15 de septiembre, de acuerdo con la División de Parques y Recreación de Carolina del Norte (DPR, por sus siglas en inglés).

Autoridades invitan a las personas a visitar el Parque Estatal Mount Michelle.mp4

Pamela Cashwell, secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Culturas de Carolina del Norte (DNCR, por sus siglas en inglés), aseguró que están emocionados con la reapertura de todos sus parques estatales, poco antes de que se cumpla un año del paso del huracán Helene.

La DPR señaló que la mayoría de los senderos dentro de los límites del parque estatal se encuentran abiertos, sin embargo, el tramo del sendero Old Mitchell desde la oficina del parque hasta su intersección con el sendero Campo Alice permanece cerrado.

“Agradecemos a nuestros colaborares del Servicio de Parques Nacionales su arduo trabajo en la reparación de la Blue Ridge Parkway, y estamos orgullosos de nuestro personal por garantizar que el parque estuviera listo tan pronto como se restableció el acceso a través de la ruta”, indicó.

De acuerdo con Fox Weather, las personas podrán acceder a la zona a través de una sección recientemente reabierta de Blue Ridge Parkway entre la 382 en Asheville cerca de la entrada principal.

Parque Estatal Mount Michelle mantendrá algunas zonas cerradas hasta nuevo aviso

Según el DPR, las zonas de acampada y el restaurante permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Por otro lado, los puestos de comida abrirán los sábados y domingos, mientras la tienda de regalos también podría abrir en las próximas semanas, todo depende de la disponibilidad del personal.

Brian Strong, Director de Parques Estatales, comentó que aún se realizan las reparaciones en el Monte Mitchell, así que han pedido a las personas que tomen precaución al momento de caminar en los senderos.

Por ahora, algunas zonas se encuentran parcialmente abiertas, al igual que en otros parques de Carolina del Norte que fueron afectados por el huracán. Las autoridades han recomendado a los visitantes consultar el sitio oficial para tener información actualizada sobre el estado de los espacios.

Las autoridades del parque advirtieron que no hay estaciones de servicio cerca del Monte Mitchell, así que recomendaron a los visitantes que tengan suficiente gasolina para el viaje de ida y vuelta, recuerda Fox Weather.

El Parque Estatal Mount Michelle fue abierto el pasado 15 de septiembre (Instagram/@ncstateparks) (Instagram/@ncstateparks)

Horario y costo de entrada al parque

De acuerdo con el sitio de NC Parks, el parque se mantendrá abierto desde las 7:00 hs hasta las 21:00 hs en todo el mes de septiembre, mientras en los siguientes meses tendrá el siguiente horario:

Octubre: de 7 a 21 hs

Noviembre: de 7 a 18 hs

Diciembre: de 7 a 18 hs

Las personas no tendrán que pagar un costo por la entrada al parque, a excepción de los visitantes que ocupan la zona de acampar o reservan parte del sitio turístico para un evento en especial. Por ejemplo, en caso de solicitar un camping en cabañas se cobran US$78.

El área natural se encuentra en el condado de Yancey, a 30 millas (48 kilómetros) al noroeste de Asheville. Cuenta con 6824 pies (2080 metros) de altura y la montaña es el punto más alto al este del río Misisipi, recuerda NC Parks.