El importante cambio del Seguro Social que entra en vigor el 17 de marzo

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) anunció un importante cambio en sus procesos de audiencias que entrará en vigor el próximo lunes 17 de marzo.

El Seguro Social de EE.UU. anuncia el uso de un nuevo sistema de grabación con IA

La agencia dio a conocer en un comunicado que este mes finalizará la implementación nacional del sistema de Grabación y Transcripción de Audiencias (HeaRT), con el que se reemplaza un hardware anterior que se disponía en cada oficina para garantizar el debido proceso.

La SSA espera completar la implementación a nivel nacional para el 17 de marzo de 2025.

El nuevo sistema HeaRT reemplaza un hardware anticuado y voluminoso en cada oficina de audiencias Nam Y. Huh - AP

Aproximadamente 500 mil usuarios se beneficiarán con el nuevo software cada año, al mejorar la eficiencia con transcripciones automatizadas más precisas mediante inteligencia artificial (IA) generativa. Además, al utilizar HeaRT, la SSA ahorrará aproximadamente cinco millones de dólares anuales.

HeaRT ofrece un mejor servicio al cliente al ser compatible con todos los formatos de audiencia (presencial, telefónica y por video) sin necesidad de equipos de grabación. Esto se traduce en menos retrasos o cancelaciones debido a fallos del equipo o problemas técnicos.

Leland ‘Lee’ Dudek, comisionado interino del Seguro Social, señaló: “Al eliminar sistemas obsoletos y reemplazarlos con software innovador de eficacia comprobada, estamos mejorando nuestros servicios para los estadounidenses y ahorrando millones cada año”.

El nuevo sistema proporcionará transcripciones automatizadas más precisas mediante Inteligencia Artificial SSA

Proceso de audiencias y apelaciones del Seguro Social

La SSA explica que los beneficiarios tienen derecho a apelar cualquier decisión que la agencia tome sobre su caso, respecto a si tiene derecho a recibir pagos por jubilación, discapacidad y otros.

El sistema de apelaciones administrativas de la SSA es uno de los más grandes y emite más de medio millón de resoluciones de audiencias cada año. Bajo la Oficina de Operaciones de Audiencias (OHO, por sus siglas en inglés), los jueces de derecho administrativo (ALJ) realizan audiencias y emiten decisiones.

¿Cuándo y cómo solicitar una audiencia?

Como beneficiario del Seguro Social en EE.UU. tiene 60 días después de recibir la determinación o decisión para solicitar una audiencia. Si no se cumple con el plazo, puede explicar a la agencia el motivo y solicitar una prórroga.

La seguridad social en Estados Unidos Freepik

Sin embargo, si no se cumple con el plazo para solicitar una audiencia y no puede justificarlo, el ALJ podría desestimar la apelación. Esto significa que podría no ser elegible para el siguiente paso del proceso. También podría perder el derecho a una revisión posterior.

El beneficiario, o representante, en caso de tenerlo, pueden presentar una solicitud de tres maneras:

En línea.

Con los formularios por correo electrónico.

Llamar o escribir a una oficina local del Seguro Social para solicitar ayuda para completar la solicitud.

La SSA advierte que el proceso de audiencia puede ser largo, por lo que es fundamental mantenerla informada de cualquier cambio en la información de contacto. Esto incluye dirección o número de teléfono. Se puede realizar un seguimiento del caso de apelación con una cuenta personal y en línea de My Social Security.

“La comunicación constante con la oficina de audiencias que gestiona su caso garantizará que podamos procesar su solicitud de audiencia lo antes posible”, señala.