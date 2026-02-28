El informe militar que recibió Trump días atrás y que fue determinante para decidir el ataque sobre Irán

WASHINGTON.- Antes del ataque estadounidense contra Irán, el presidente Donald Trump recibió informes que no solo ofrecían evaluaciones contundentes sobre el riesgo de que se produjeran importantes bajas estadounidenses, sino que también destacaban la perspectiva de un cambio generacional en Medio Oriente a favor de los intereses estadounidenses, según dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

El lanzamiento de lo que el Pentágono denominó Operación Furia Épica el sábado sumió a Medio Oriente en un nuevo y impredecible conflicto. Los ejércitos estadounidense e israelí atacaron objetivos en todo Irán, lo que desencadenó represalias iraníes contra Israel y los países árabes del Golfo Pérsico.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las personas que le informaron describieron la operación al presidente como un escenario de riesgo y recompensa elevados.

El propio Trump pareció coincidir con esa valoración cuando reconoció lo que estaba en juego al inicio de la operación, diciendo que “pueden perderse las vidas de valientes héroes estadounidenses”.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán

“Pero no lo hacemos por ahora, lo hacemos por el futuro, y es una misión noble”, dijo Trump en un discurso en video en el que anunciaba el inicio de importantes operaciones de combate.

“Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘muerte a Estados Unidos’ y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa... No vamos a tolerarlo más”.

Las sesiones informativas del equipo de seguridad nacional de Trump ayudan a explicar cómo el presidente decidió llevar a cabo la que posiblemente sea la operación militar estadounidense más arriesgada desde la invasión de Irak en 2003.

Antes de los ataques, Trump recibió múltiples informes de funcionarios, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe; el general estadounidense Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente Donald Trump junto al secretario de Estado, Marco Rubio, a su derecha, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth a su izquierda BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El jueves, el almirante Brad Cooper, que dirige las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente como jefe del Mando Central, viajó a Washington para participar en las discusiones en la Sala de Situación de la Casa Blanca.

Un segundo funcionario estadounidense dijo que, antes de los ataques, la Casa Blanca había sido informada de una serie de riesgos asociados a las operaciones contra Irán, entre ellos los ataques de represalia contra múltiples bases estadounidenses en la región con misiles iraníes que podrían superar las defensas, así como los ataques de grupos proiraníes contra tropas estadounidenses en Irak y Siria.

El funcionario dijo que, a pesar del enorme despliegue militar de Estados Unidos, los sistemas de defensa aérea que se habían enviado apresuradamente a la región tenían sus límites.

Los expertos advierten de que el conflicto en curso podría dar un giro peligroso y el primer funcionario dijo que la planificación del Pentágono no parecía dar garantías sobre cuál sería el resultado de un conflicto bélico.

“Trump pidió a los iraníes que derrocaran al gobierno, pero eso es más fácil de decir que de hacer”, dijo Nicole Grajewski, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

La imagen, tomada de un video que circuló por redes sociales, muestra a manifestantes bailando y aplaudiendo alrededor de una hoguera durante una protesta en las calles de Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026, a pesar de la intensa represión gubernamental. VALIDATED UGC

“La oposición iraní está bastante fragmentada. No está claro qué está dispuesta a hacer la población en términos de levantamiento”, dijo Grajewski.

Ambos funcionarios estadounidenses solicitaron el anonimato debido a lo delicado de las discusiones internas. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Pentágono se negó a hacer comentarios.

Los ambiciosos objetivos de Trump

En las semanas previas al ataque, Trump ordenó un importante refuerzo militar en Medio Oriente. Reuters informó sobre la planificación militar para llevar a cabo una campaña sostenida contra Irán, si así lo decidía el presidente. Los planes incluían atacar a funcionarios concretos, según afirmaron las autoridades.

Mujeres iraníes caminan junto a un mural del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei (izquierda), y del difunto fundador de la República Islámica, el ayatollah Ruhollah Khomeini (derecha), en una calle de Teherán RAHEB HOMAVANDI� - AFP�

Un funcionario israelí dijo que el líder supremo de Irán, ayatollah Ali Khamenei, y el presidente Masud Pezeshkian eran ambos objetivos, pero el resultado de los ataques no está claro.

Trump dejó claro el sábado que sus objetivos en Irán eran ambiciosos, afirmando que acabaría con la amenaza que Teherán supone para Estados Unidos y daría a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes. Para lograrlo, esbozó planes para arrasar gran parte del ejército iraní y negarle la capacidad de fabricar un arma nuclear. Irán niega que esté tratando de fabricar un arma nuclear.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles... Vamos a aniquilar su armada”, afirmó. “Vamos a asegurarnos de que los aliados terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región o el mundo y atacar a nuestras fuerzas”.

La decisión de Trump demuestra un creciente apetito por el riesgo, mucho mayor que cuando ordenó a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses entrar en Venezuela el mes pasado para capturar al presidente de ese país en una audaz incursión.

La campaña que se está desarrollando contra Irán también es más arriesgada que cuando Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses bombardear las instalaciones nucleares de Irán en junio.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a todas las bases e intereses estadounidenses en la región y dijo que la represalia de Irán continuaría hasta que “el enemigo fuera derrotado de forma decisiva”.

Los expertos advierten que Irán tiene muchas opciones para tomar represalias, incluidos ataques con misiles, pero también drones y guerra cibernética.

Daniel Shapiro, exresponsable del Pentágono para asuntos de Medio Oriente, dijo que, a pesar de los ataques de Estados Unidos e Israel, Teherán seguiría siendo capaz de causar cierto daño.

“Irán tiene muchos más misiles balísticos que pueden alcanzar las bases estadounidenses que interceptores tiene Estados Unidos... algunas armas iraníes lograrán atravesar la defensa”, dijo Shapiro, también exembajador de Estados Unidos en Israel. “[Los ataques son] una apuesta arriesgada”.