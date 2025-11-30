El Inter Miami de Messi avanza por primera vez a la final de la MLS
En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este sábado al New York City y clasificó a la primera final de la...
En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este sábado al New York City y clasificó a la primera final de la liga norteamericana (MLS) de su historia.
El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación al convertir un triplete de goles, mientras su compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.
Messi, que dio la asistencia del tanto de Silvetti, tendrá su primera oportunidad de coronarse campeón de la MLS en la final que se jugará el 6 de diciembre en la cancha del Inter, con San Diego FC o Vancouver Whitecaps como rival.
