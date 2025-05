El jefe de Ferrari aplaca la polémica tras las críticas de Hamilton

El jefe de la escudería Ferrari, Frédéric Vasseur, desactivó el domingo por la noche la polémica desatada por las declaraciones de Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Miami, en las que el británico criticó por radio la estrategia de su equipo.

"Intentábamos averiguar si Lewis era más rápido o si era sólo gracias al DRS. Tardamos una vuelta y media en tomar la decisión. Entonces aplicamos la regla de equipo e intercambiamos posiciones", explicó el mandamás de la 'Scuderia'.

"Tuve una discusión con Lewis y fue mucho más relajada. Puedo entender la frustración de los pilotos en el coche porque quieren ganar, pero al final del día, tomamos la decisión correcta para el equipo. No veo lo que ha pasado hoy (domingo) como un problema en absoluto", concluyó el francés.

El siete veces campeón del mundo dejó clara su frustración por la radio luego de ir varias vueltas por detrás de su compañero, Charles Leclerc.

"Estoy arruinando mis neumáticos detrás de él. ¿Quieres que me quede detrás de él toda la carrera?", preguntó a su ingeniero por radio.

Luego, cuando por fin le permitieron adelantar al monegasco, soltó: "No es un buen trabajo de equipo, no diré nada más".

Tras el Gran Premio, el británico se mostró mucho más reflexivo y descargó su frustración: "Perdí mucho tiempo detrás de Charles y pensé que teníamos que tomar una decisión rápidamente..... Hay que entender que es frustrante, era más sarcasmo que otra cosa. Hay gente que dice cosas mucho peores".

Leclerc acabó finalmente séptimo en la carrera, justo por delante de Hamilton, después de que ambos pilotos volvieran a intercambiar posiciones después de que el británico no pudiera alcanzar al piloto que le precedía, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

"Es una situación difícil, creo que desgraciadamente optaré por la respuesta aburrida y no voy a comentar demasiado aquí", dijo por su parte el monegasco.

"Es obvio que lo de hoy no es la forma en que queremos gestionar una carrera, vamos a discutir internamente para tomar mejores decisiones", añadió. "No hay malos sentimientos para Lewis, en absoluto, es sólo que como equipo tenemos que hacerlo mejor y hoy ha sido una prueba de ello. Por lo demás no quiero hablar más en detalle".

Ferarri sigue con un solo podio en lo que va de temporada, el tercer puesto de Leclerc en Yedá.

