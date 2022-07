El impactante momento en que un famoso pastor de Brooklyn fue víctima de un robo a mano armada mientras daba su sermón

El pastor Lamor Miller-Whitehead, conocido como Bishop, y su esposa fueron víctimas de un asalto armado mientras predicaban dentro de su iglesia el pasado domingo.

Un grupo de sujetos encapuchados entró al recinto y, pistola en mano, les apuntó directamente a los dos religiosos para quitarles todas las joyas que portaban. Tanto Bishop como su pareja son conocidos por vestir trajes de diseñador y usar joyería de alta gama, por lo que se cree que los ladrones sabían a la perfección a quién debían robar. Lo sustraído fue valuado en un millón de dólares, según la policía.

De acuerdo con las autoridades de Brooklyn, fueron tres hombres los que ingresaron a la iglesia perteneciente a la red Leaders of Tomorrow International Churhces y algunos testigos lograron captar parte de su atraco, aunque la grabación fue eliminada instantes después por la fuente. No obstante WCBS, afiliada de CNN, logró obtenerla y en ella se logra ver que el pastor fue interrumpido mientras daba su sermón.

“Está bien, está bien, está bien”, dijo Whitehead en el video mientras los asaltantes le apuntaban con el arma. Él bajó de donde estaba, levantó las manos y se fue hacia al suelo, para que los ladrones pudieran quitarle todos los objetos de valor que tenía.

Whitehead detalló a WCBS un poco de lo que vivió ese día y enfatizó que lo más importante para él en ese momento fue que los asistentes de la iglesia no resultaran heridos: “Ese, ‘está bien, está bien, está bien’, es algo como yo declarando que no quiero, no voy a hacer nada, bien, porque sé que vienen a por mí, vienen directamente a mí. No quiero que mis feligreses salgan heridos”, explicó.

Además, enfatizó que los hombres apuntaban a todos lados con sus pistolas, incluido su bebé de apenas 8 meses de vida: “Había mujeres y niños allí. Cuando bajé (al suelo), uno se dirigió a mi mujer y le quitó todas las joyas, y tenía la pistola delante de la cara de mi bebé de 8 meses”, continuó.

El robo en la iglesia fue valuado en un millón de dólares, ya que le quitaron al Obispo algunas joyas muy preciadas para su labor, como: su anillo de obispo, la alianza y la cadena de esta función, así como las cadenas que tenía debajo de la túnica.

La víctima consideró que los atracadores sabían perfectamente todas las joyas que él tenía, porque al momento de registrarle la ropa, buscaron en sitios donde no se observaban. “Tenía cadenas debajo de la túnica y empezó a tocarme el cuello para ver si había algo más, lo que significa que lo sabían, que observaban y que sabían que tenía otras joyas”, declaró.

Las versiones de la policía apuntan que los sospechosos huyeron a pie y después arribaron a un vehículo. En ese sentido, Whitehead los exhortó a entregarse a la policía, ya que dejaron traumas no solo a él y a su familia, sino a todos los feligreses que presenciaban el sermón. “Los perdono y estoy rezando por ustedes, saben, y espero que Dios los libere de la mentalidad de quienes son en este momento”, concluyó.