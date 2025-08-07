El misterioso problema tecnológico que paralizó a United Airlines y dejó en tierra a miles de pasajeros

La aerolínea United Airlines se vio obligada a suspender sus vuelos en todos los aeropuertos de Estados Unidos durante la noche del miércoles 6 de agosto por una falla tecnológica que le impidió a los aviones contar con la información necesaria para despegar. El problema llevó a que más de mil vuelos se retrasaran y las demoras se prolongaron durante este jueves.

United Airlines quedó paralizada por un problema tecnológico: qué lo produjo

En la noche del miércoles, alrededor de 35% de los vuelos de United Airlines registraron demoras, mientras que el 6% fueron cancelados, de acuerdo a los datos del sitio de seguimiento de FlightAware, que compartió New York Post.

Esta situación se resolvió después de las 22 horas (horario local), pero la aerolínea señaló que algunas interrupciones del servicio y “retrasos residuales” continuaron este jueves.

United Airlines tuvo un fallo tecnológico que demoró más de mil vuelos (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Gene J. Puskar - AP

El problema se debió a una falla en el sistema informático Unimatic que calcula el peso, el equilibrio, rastrea los tiempos de los vuelos, facilita la comunicación interna y gestiona datos clave para el control de vuelo.

Esto afectó a los aviones en varios aeropuertos principales de Estados Unidos, como las terminales aéreas de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco. Sin embargo, todavía se desconoce qué provocó ese error tecnológico.

A las 7 hs del jueves, 137 vuelos de United seguían retrasados en todo el país norteamericano, aunque con el paso de las horas algunos se regularizaron. “El problema tecnológico subyacente ya fue resuelto y, aunque esperamos retrasos residuales, nuestro equipo está trabajando para restablecer nuestras operaciones normales”, informó la aerolínea en un comunicado a medios locales.

En ese sentido, la compañía afirmó: “La seguridad es nuestra máxima prioridad, y trabajaremos con nuestros clientes para llevarlos a sus destinos”.

La pasajera Angela Jeffers, cuyo vuelo de Nashville a Denver se retrasó dos horas el miércoles, aseguró en declaraciones a CNN que el piloto fue quien les informó a los pasajeros sobre la falla del sistema. “Dijo ‘nos faltan algunos números que necesitamos para despegar, así que no podemos hacerlo todavía y no tenemos una estimación de cuándo podremos hacerlo’”, recordó.

Descartaron un ciberataque a United Airlines

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) compartió un comunicado en redes sociales donde aseguró que permanecía en contacto con la aerolínea tras la falla tecnológica y aclaró que no existió ninguna relación con posibles ciberataques.

Tras comunicarse con Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, remarcó en una publicación de X: “El problema se limitó específicamente a las operaciones de United y no está relacionado con el sistema de control de tráfico aéreo en general”.

La FFA aclaró que era un problema interno de la aerolínea y descartó un ciberataque (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) David Zalubowski - AP

¿A qué aeropuertos afectó la falla tecnológica?

Los vuelos que experimentaron retrasos y cancelaciones pertenecían a las siguientes terminales aéreas:

Chicago O’Hare International Airport ( ORD , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) Newark Liberty International Airport ( EWR , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) Denver International Airport ( DEN , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) George Bush Intercontinental Airport en Houston ( IAH , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) San Francisco International Airport (SFO, por sus siglas en inglés)

Las demoras en los vuelos de United pueden extenderse hasta este jueves Patrick Semansky - AP

De acuerdo a la FAA, es posible que continúen los retrasos de algunos viajes mientras se normalizan las operaciones de la aerolínea.